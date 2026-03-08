Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Омана осудил действия Израиля и США против Ирана - РИА Новости, 08.03.2026
17:27 08.03.2026
Глава МИД Омана осудил действия Израиля и США против Ирана
Глава МИД Омана осудил действия Израиля и США против Ирана - РИА Новости, 08.03.2026
Глава МИД Омана осудил действия Израиля и США против Ирана
Действия Израиля и США против Ирана аморальные, но и ответные действия против стран региона вызывают сожаление, написал министр иностранных дел Омана Бадр... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T17:27:00+03:00
2026-03-08T17:27:00+03:00
Глава МИД Омана осудил действия Израиля и США против Ирана

Глава МИД Омана назвал действия Израиля и США против Ирана аморальными

БЕЙРУТ, 8 мар - РИА Новости. Действия Израиля и США против Ирана аморальные, но и ответные действия против стран региона вызывают сожаление, написал министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди на своей странице в Х.
"Действия, предпринятые Израилем и США против Ирана, являются как аморальными, так и незаконными. Однако ответные действия Ирана против его соседей также вызывают глубокое сожаление и являются неприемлемыми", - написал аль-Бусаиди.
Глава оманского МИД призвал все стороны к сдержанности, прекращению огня и срочному возвращению к дипломатии.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Тегеран будет вынужден отвечать на атаки с территории любого государства, заявил ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан.
