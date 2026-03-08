Гарбузов: в Москве создали планетарный сканер с ИИ для оцифровки документов

В Москве создан планетарный сканер с искусственным интеллектом для оцифровки документов

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. В Москве корпорация "Элар" создала планетарный сканер с искусственным интеллектом для оцифровки документов, заявил в воскресенье министр столичного правительства, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов.

Планетарный сканер предназначен для архивов, библиотек, музеев, органов власти и корпоративных архивов. Его ключевая особенность — бесконтактная съемка.

По словам Гарбузова, предприятия в Москве активно занимаются внедрением современных технологий в производственные процессы, а также интеграцией их в создаваемые изделия.

"Искусственный интеллект стал обязательным элементом развития практически всех отраслей экономики. С учетом растущего спроса на внедрение таких технологий в работу с архивными материалами московская компания разработала планетарный сканер с ИИ", — уточнил Гарбузов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Министр добавил, что данная разработка задаст новый уровень требований к профессиональным системам оцифровки.

Интеллектуальная система берет на себя значительную часть задач, ранее требовавших постоянного контроля человека, отметили в пресс-службе ДИПП. Она анализирует документ в момент сканирования, определяет формат оригинала, угол наклона и степень раскрытия книги или подшивки, автоматически корректирует изображение. Кроме того, если, например, на колыбели (держателе сканера) размещено сразу несколько объектов — фотографии или карточки — они распознаются и сохраняются отдельными файлами.

В свою очередь, глава департамента маркетинга корпорации "Элар" Артем Вартанян отметил, что интеграция искусственного интеллекта в контур съемки меняет организацию процесса оцифровки.

Искусственный интеллект оценивает параметры электронной копии до ее сохранения: фиксирует пересвет, недосвет, потерю резкости и сигнализирует о необходимости повторной съемки. Это помогает выявлять дефекты сразу. Параметры настраиваются автоматически: система предлагает интеллектуальную экспозицию с подбором яркости и возможностью ручной корректировки. Также она может распознавать текст более чем на 100 языках и формировать материалы с полнотекстовым поиском.

Встроенное программное обеспечение внесено в реестр российского ПО Минцифры, а оборудование — в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга РФ. Это гарантирует технологическую независимость, соответствие требованиям национального регулирования и возможность интеграции в существующую IT-инфраструктуру без ограничений, связанных с иностранным ПО или компонентами.