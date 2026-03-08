Рейтинг@Mail.ru
Большинство женщин идут на фронт по зову сердца, рассказала медик
Специальная военная операция на Украине
 
01:16 08.03.2026 (обновлено: 08:23 08.03.2026)
Большинство женщин идут на фронт по зову сердца, рассказала медик
2026
Военные медики о том, почему женщины едут на фронт
общество
Специальная военная операция на Украине
Большинство женщин идут на фронт по зову сердца, рассказала медик

ЛУГАНСК, 8 мар - РИА Новости. Большинство женщин идут на фронт исключительно по зову сердца, рассказала РИА Новости медик добровольческого отряда "Русь" группировки войск "Южная" с позывным "Ангел".
"Большинство женщин идут сюда по зову сердца. Так и я хотела внести свой вклад, хотела помогать ребятам. Я хотела быть нужной. Я и дома была нужна на своей работе, но я чувствовала, что я нужна здесь. Ни разу не пожалела и поняла, что это огромный опыт и непосильный вклад", - рассказала девушка-доброволец.
Хирург рассказал об операциях в полевых госпиталях Минобороны
5 марта, 10:51
Она рассказала, что начала работать в зоне спецоперации на запорожском участке фронта на стабилизационном и сортировочном пункте, куда поступали раненые бойцы сразу с линии боевого соприкосновения.
Ее сослуживица-медик с позывным "Эля" считает, что от женщин на фронте зависит очень многое, они здесь не только выполняют боевые задачи, но и создают домашнюю атмосферу и оказывают психологическую помощь бойцам, становятся для них частичкой дома.
"Большая заслуга женщин на фронте - это уют. Ребята, бывает, приходят, просто покушать приготовишь им что-нибудь горячее, и столько радости у них", - поделилась девушка.
Путин поблагодарил женщин за смелость и мужество в зоне СВО
00:07
