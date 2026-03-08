https://ria.ru/20260308/front-2079307437.html
Большинство женщин идут на фронт по зову сердца, рассказала медик
Большинство женщин идут на фронт по зову сердца, рассказала медик
ЛУГАНСК, 8 мар - РИА Новости. Большинство женщин идут на фронт исключительно по зову сердца, рассказала РИА Новости медик добровольческого отряда "Русь" группировки войск "Южная" с позывным "Ангел".
"Большинство женщин идут сюда по зову сердца. Так и я хотела внести свой вклад, хотела помогать ребятам. Я хотела быть нужной. Я и дома была нужна на своей работе, но я чувствовала, что я нужна здесь. Ни разу не пожалела и поняла, что это огромный опыт и непосильный вклад", - рассказала девушка-доброволец.
Она рассказала, что начала работать в зоне спецоперации на запорожском участке фронта на стабилизационном и сортировочном пункте, куда поступали раненые бойцы сразу с линии боевого соприкосновения.
Ее сослуживица-медик с позывным "Эля" считает, что от женщин на фронте зависит очень многое, они здесь не только выполняют боевые задачи, но и создают домашнюю атмосферу и оказывают психологическую помощь бойцам, становятся для них частичкой дома.
"Большая заслуга женщин на фронте - это уют. Ребята, бывает, приходят, просто покушать приготовишь им что-нибудь горячее, и столько радости у них", - поделилась девушка.