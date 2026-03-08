https://ria.ru/20260308/fond-2079335471.html
В Фонде Печерского рассказали о судьбе спасшей детей учительницы в годы ВОВ
Васильев: спасшая в ВОВ более трех тысяч детей Вольская была скромным человеком
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Спасшая во время Великой Отечественной войны более 3 тысяч детей и подростков Матрена Вольская в жизни была скоромным человеком, рассказал РИА Новости председатель правления Фонда Александра Печерского Илья Васильев.
Матрена Вольская - советская учительница, участник подполья. Известна тем, что в ходе более чем 200-километрового пешего перехода через линию фронта, а также по прифронтовой полосе, вывела более 3 тысяч детей и подростков Смоленской области
в советский тыл, чтобы избавить их от угона немцами на работу в Германию
.
По словам Васильева, в судьбе Вольской его лично удивило "сочетание внутренней силы и скромности".
"Меня поражает, что человек, совершивший такой подвиг, после войны не стремился к публичности, не пытался извлечь из этого какую-то личную выгоду: Вольская жила обычной жизнью, работала, воспитывала детей", - поделился он. По словам Васильева, "это вообще характерная черта того поколения — поколения людей, прошедших войну".
"Когда мы работали над материалами о подполье и сопротивлении, я обратил внимание на одну деталь: от Матрёны Вольской практически не осталось личных свидетельств", - сказал он. Васильев заметил, что "было записано интервью с ней, но звуковая дорожка со временем оказалась утрачена".
"Получается, что мы даже её голос сегодня не можем услышать. Человек спас тысячи детей — и при этом от него почти ничего не осталось в публичном пространстве", - сказал председатель правления Фонда.
Васильев признался, что "для меня это очень сильное и в каком-то смысле болезненное ощущение". "И, наверное, поэтому её история воспринимается особенно остро", - заключил он.