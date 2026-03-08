https://ria.ru/20260308/finlyandiya-2079306830.html
"Это недопустимо!": в Финляндии разгорелся скандал из-за закона о ЯО
"Это недопустимо!": в Финляндии разгорелся скандал из-за закона о ЯО - РИА Новости, 08.03.2026
"Это недопустимо!": в Финляндии разгорелся скандал из-за закона о ЯО
Закон о планируемом снятии запрета на транзит ядерного оружия через территорию Финляндии готовился в тайне от парламентариев, заявила председатель партии "Левый РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T01:06:00+03:00
2026-03-08T01:06:00+03:00
2026-03-08T01:06:00+03:00
в мире
финляндия
россия
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2078974150_0:301:3010:1994_1920x0_80_0_0_438d6114858c868bd5d00aec97f67ea3.jpg
https://ria.ru/20260307/rossiya-2079187481.html
https://ria.ru/20260307/kreml-2079182346.html
https://ria.ru/20260306/peskov-2078971977.html
финляндия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2078974150_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_38a6bbfcdfb5a95ffc35370ea4cf948c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, россия, сергей лавров
В мире, Финляндия, Россия, Сергей Лавров
"Это недопустимо!": в Финляндии разгорелся скандал из-за закона о ЯО
Депутат Коскела: закон о транзите ЯО через Финляндию готовился тайно
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости.
Закон о планируемом снятии запрета на транзит ядерного оружия через территорию Финляндии готовился в тайне от парламентариев, заявила председатель партии "Левый союз" Минья Коскела. Ее слова приводятся в пресс-релизе
партии.
"Недопустимо, что законодательная подготовка велась втайне и что информация о проекте скрывалась от парламента", — сказала она.
По ее словам, обычно основная информация о законодательных проектах является общедоступной, и парламентарии должны быть проконсультированы уже на этапе подготовки такого проекта.
"В вопросе, оказывающем столь глубокое влияние на фундаментальные решения в области внешней политики и политики безопасности, я надеялась на соблюдение парламентаризма и позиции парламента", — пожаловалась депутат.
По словам ее коллеги по партии, финского депутата Айно-Кайсы Пеконен, правительство специально скрыло закон от парламентариев, что стало для них неожиданностью.
В четверг министр обороны Финляндии
Антти Хяккянен заявил, что правительство страны предлагает разрешить ввоз, транспортировку, доставку и хранение ядерного оружия в "связанных с обороной" ситуациях.
Глава МИД России Сергей Лавров
во вторник заявил, что Россия
выступала и продолжит выступать категорически против действий, способных спровоцировать гонку ядерных вооружений.