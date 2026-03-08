Рейтинг@Mail.ru
"Это недопустимо!": в Финляндии разгорелся скандал из-за закона о ЯО - РИА Новости, 08.03.2026
01:06 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/finlyandiya-2079306830.html
"Это недопустимо!": в Финляндии разгорелся скандал из-за закона о ЯО
"Это недопустимо!": в Финляндии разгорелся скандал из-за закона о ЯО
Закон о планируемом снятии запрета на транзит ядерного оружия через территорию Финляндии готовился в тайне от парламентариев, заявила председатель партии "Левый РИА Новости, 08.03.2026
в мире, финляндия, россия, сергей лавров
В мире, Финляндия, Россия, Сергей Лавров
"Это недопустимо!": в Финляндии разгорелся скандал из-за закона о ЯО

Депутат Коскела: закон о транзите ЯО через Финляндию готовился тайно

© REUTERS / TT News Agency/Adam IhseФинский военный
Финский военный - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© REUTERS / TT News Agency/Adam Ihse
Финский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Закон о планируемом снятии запрета на транзит ядерного оружия через территорию Финляндии готовился в тайне от парламентариев, заявила председатель партии "Левый союз" Минья Коскела. Ее слова приводятся в пресс-релизе партии.
"Недопустимо, что законодательная подготовка велась втайне и что информация о проекте скрывалась от парламента", — сказала она.
Кремль и международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
На Западе началась паника после предупреждения России в адрес Финляндии
Вчера, 09:23
По ее словам, обычно основная информация о законодательных проектах является общедоступной, и парламентарии должны быть проконсультированы уже на этапе подготовки такого проекта.
"В вопросе, оказывающем столь глубокое влияние на фундаментальные решения в области внешней политики и политики безопасности, я надеялась на соблюдение парламентаризма и позиции парламента", — пожаловалась депутат.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
"Сумасшедшие". Заявление Кремля о ядерном оружии в Финляндии поразило Запад
Вчера, 08:34
По словам ее коллеги по партии, финского депутата Айно-Кайсы Пеконен, правительство специально скрыло закон от парламентариев, что стало для них неожиданностью.
В четверг министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что правительство страны предлагает разрешить ввоз, транспортировку, доставку и хранение ядерного оружия в "связанных с обороной" ситуациях.
Глава МИД России Сергей Лавров во вторник заявил, что Россия выступала и продолжит выступать категорически против действий, способных спровоцировать гонку ядерных вооружений.
Финские военные - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Песков: размещение ядерного оружия в Финляндии станет угрозой для России
6 марта, 12:30
 
