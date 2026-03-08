"Это недопустимо!": в Финляндии разгорелся скандал из-за закона о ЯО

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Закон о планируемом снятии запрета на транзит ядерного оружия через территорию Финляндии готовился в тайне от парламентариев, заявила председатель партии "Левый союз" Минья Коскела. Ее слова приводятся в Закон о планируемом снятии запрета на транзит ядерного оружия через территорию Финляндии готовился в тайне от парламентариев, заявила председатель партии "Левый союз" Минья Коскела. Ее слова приводятся в пресс-релизе партии.

"Недопустимо, что законодательная подготовка велась втайне и что информация о проекте скрывалась от парламента", — сказала она.

По ее словам, обычно основная информация о законодательных проектах является общедоступной, и парламентарии должны быть проконсультированы уже на этапе подготовки такого проекта.

"В вопросе, оказывающем столь глубокое влияние на фундаментальные решения в области внешней политики и политики безопасности, я надеялась на соблюдение парламентаризма и позиции парламента", — пожаловалась депутат.

По словам ее коллеги по партии, финского депутата Айно-Кайсы Пеконен, правительство специально скрыло закон от парламентариев, что стало для них неожиданностью.

В четверг министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что правительство страны предлагает разрешить ввоз, транспортировку, доставку и хранение ядерного оружия в "связанных с обороной" ситуациях.