Увеличен срок давности за показ фильмов без прокатного удостоверения

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий с 90 дней до года срок давности привлечения к административной ответственности за показ фильмов без прокатного удостоверения, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом внесены изменения в КоАП РФ, согласно которым срок давности привлечения к ответственности за прокат или показ фильма без прокатного удостоверения увеличивается с 90 календарных дней до одного года.
Документом также определяется, что, если после выявления вышеуказанного административного правонарушения необходимо осуществить экспертизу или иные процессуальные действия, требующие значительных временных затрат, проводится административное расследование.
Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
