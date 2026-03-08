Фельдшер за год службы в зоне СВО не видела ни одного пулевого ранения

ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Фельдшер добровольческого подразделения БАРС-22 "Тигр" 55-й дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки "Центр", с позывным "Суетолог" рассказала РИА Новости, что почти за год службы не видела ни одного пулевого ранения, основная масса ранений - осколки.

"Вообще ни одного пулевого ранения не встречала за второй контракт. В основном сейчас война идет дронами по воздуху. Осколки разных размеров и минно-взрывные ранения", - рассказала фельдшер.