Фельдшер за год службы в зоне СВО не видела ни одного пулевого ранения - РИА Новости, 08.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:47 08.03.2026
Фельдшер за год службы в зоне СВО не видела ни одного пулевого ранения
Фельдшер за год службы в зоне СВО не видела ни одного пулевого ранения - РИА Новости, 08.03.2026
Фельдшер за год службы в зоне СВО не видела ни одного пулевого ранения
Фельдшер добровольческого подразделения БАРС-22 "Тигр" 55-й дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки "Центр", с позывным "Суетолог"... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T12:47:00+03:00
2026-03-08T12:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
россия
россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ
Фельдшер за год службы в зоне СВО не видела ни одного пулевого ранения

Медик ВС России за год службы в зоне СВО не видела ни одного пулевого ранения

Сотрудницы медицинского отряда специального назначения работают в южном секторе СВО
Сотрудницы медицинского отряда специального назначения работают в южном секторе СВО
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Сотрудницы медицинского отряда специального назначения работают в южном секторе СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Фельдшер добровольческого подразделения БАРС-22 "Тигр" 55-й дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки "Центр", с позывным "Суетолог" рассказала РИА Новости, что почти за год службы не видела ни одного пулевого ранения, основная масса ранений - осколки.
"Вообще ни одного пулевого ранения не встречала за второй контракт. В основном сейчас война идет дронами по воздуху. Осколки разных размеров и минно-взрывные ранения", - рассказала фельдшер.
Прослужив почти год в добровольческом подразделении морской пехоты, медик пояснила, что отличается только размер и форма осколков, и еще раз подчеркнула, что в своей практике не вдела ни одного пулевого ранения.
Оператор БПЛА с позывным Барс рассказала о службе в мужском коллективе - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Женщина-оператор БПЛА рассказала о службе в мужском коллективе
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы РФ
 
 
