https://ria.ru/20260308/feldsher-2079362147.html
Фельдшер за год службы в зоне СВО не видела ни одного пулевого ранения
Фельдшер за год службы в зоне СВО не видела ни одного пулевого ранения - РИА Новости, 08.03.2026
Фельдшер за год службы в зоне СВО не видела ни одного пулевого ранения
Фельдшер добровольческого подразделения БАРС-22 "Тигр" 55-й дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки "Центр", с позывным "Суетолог"... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T12:47:00+03:00
2026-03-08T12:47:00+03:00
2026-03-08T12:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856539476_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a1b94f35f51875255b9b99dfc455b410.jpg
https://ria.ru/20260308/sluzhba-2079315748.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856539476_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_39e4102e84a9872f646774ac08ada4ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ
Фельдшер за год службы в зоне СВО не видела ни одного пулевого ранения
Медик ВС России за год службы в зоне СВО не видела ни одного пулевого ранения
ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Фельдшер добровольческого подразделения БАРС-22 "Тигр" 55-й дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки "Центр", с позывным "Суетолог" рассказала РИА Новости, что почти за год службы не видела ни одного пулевого ранения, основная масса ранений - осколки.
"Вообще ни одного пулевого ранения не встречала за второй контракт. В основном сейчас война идет дронами по воздуху. Осколки разных размеров и минно-взрывные ранения", - рассказала фельдшер.
Прослужив почти год в добровольческом подразделении морской пехоты, медик пояснила, что отличается только размер и форма осколков, и еще раз подчеркнула, что в своей практике не вдела ни одного пулевого ранения.