Пресс-секретарь Лукашенко рассказала о настоящем женском счастье

МИНСК, 8 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт в Международный женский день рассказала, что такое настоящее женское счастье.

« "Если бы мы знали на него точный ответ, во всем мире могла бы установиться гармония. Наверное, в нынешнее наше бешеное время настоящее счастье для женщины - найти баланс между полетом души и бытом, между домом и любимым делом, между собой и всем этим миром", - сказала Эйсмонт, отвечая на соответствующий вопрос, в интервью белорусскому Женскому радио, которое начало вещание в воскресенье.

По мнению пресс-секретаря белорусского президента, чтобы быть счастливой, женщине нужно все успевать.

"Оставаться женщиной, но при этом самореализовываться. Думать о других, не забывая о себе. И окружать себя только теми людьми, рядом с которыми хочется улыбаться", - пояснила она.

Эйсмонт отметила, что ее могут порадовать абсолютно любые мелочи.

« "У нас порой и дефицит солнца. Каждый солнечный день - это уже плюс 100 к настроению. Интересные люди, знакомства, искусство и спорт, а еще неожиданные повороты, которые преподносит каждый день. Это, конечно, совсем не мелочи, а главное - все это замечать", - сказала пресс-секретарь Лукашенко

Говоря о материальной составляющей жизни, Эйсмонт отметила, что с деньгами лучше, чем без них.

« "Но деньги точно не главное", - заявила она.

Отвечая на вопрос, кто должен платить на первом свидании в ресторане, пресс-секретарь президента призналась, что тут она абсолютный консерватор.

"Платить может и должен только мужчина", - сказала Эйсмонт.