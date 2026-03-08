Рейтинг@Mail.ru
Европа пожинает то, что сама посеяла на Украине, заявил Путин
13:53 08.03.2026
Европа пожинает то, что сама посеяла на Украине, заявил Путин
Европейские государства сегодня пожинают то, что сами посеяли на Украине, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.03.2026
в мире
украина
россия
владимир путин
павел зарубин
украина
россия
в мире, украина, россия, владимир путин, павел зарубин
В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Европейские государства сегодня пожинают то, что сами посеяли на Украине, заявил президент России Владимир Путин.
"Это не наши какие-то действия, это действия западных стран, включая и европейские страны. Они пожинают сегодня то, что посеяли", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Делай что должно: Россия никогда не изменится и не изменит себе
7 марта, 08:00
 
