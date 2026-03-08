Европа нуждается в сотрудничестве с Россией, заявил испанский мореплаватель

МАДРИД, 8 мар - РИА Новости. Испанский аристократ, мореплаватель и путешественник Альваро де Маричалар заявил, что Европа нуждается в сотрудничестве с Россией и не может развиваться без взаимодействия с ней, передает корреспондент РИА Новости из посольства России в Мадриде, где он выступил с лекцией.
"России никто не нужен. Россия достаточно большая, достаточно богатая и достаточно сильная, чтобы ни в ком не нуждаться. Европа - нет, Европе нужна Россия. Ей нужна ее нефть, нужны ее природные ресурсы, нужна ее культура и та христианская Европа, которая у них сохранена в полной мере", - сказал Маричалар.
По его словам, Россия играет важную роль в экономическом, культурном и историческом развитии европейского континента. Он отметил, что отношения между странами Европы и Россией формировались на протяжении многих веков и включали активные культурные, торговые и научные контакты. Маричалар обратил внимание на то, что попытки полностью разорвать эти связи могут привести к ослаблению Европы на мировой арене. Он подчеркнул, что европейским государствам важно сохранять способность к диалогу и сотрудничеству, несмотря на политические разногласия.
Маричалар также провел параллели между историей России и Испании. По его словам, оба народа на протяжении своей истории переживали длительные периоды войн, внешнего давления и борьбы за сохранение собственной государственности, что, по его мнению, сформировало сходные черты национального характера. Он отметил, что и Россия, и Испания сталкивались с попытками внешнего вмешательства и переживали сложные исторические этапы, которые требовали от общества стойкости и готовности защищать свою страну. Путешественник считает, что этот исторический опыт во многом объясняет схожесть менталитета двух народов.
"Русские и испанцы во многом похожи на Дон Кихотов", - сказал он, добавив, что русских и испанцев объединяют чувство чести, верность традициям и стремление к независимости.
Альваро де Маричалар - испанский мореплаватель, исследователь и академик Королевской академии моря Испании. За свою карьеру он совершил десятки морских экспедиций на небольших судах и установил ряд мировых рекордов в навигации.
Самая масштабная кругосветная экспедиция Маричалара началась в 2019 году в Севилье и посвящена 500-летию первого кругосветного плавания экспедиции Фернана Магеллана и Хуана Себастьяна Элькано. Мореплаватель уже пересек на водном мотоцикле Атлантический океан и Карибское море и достиг Панамы, где его путешествие было временно приостановлено в ожидании разрешения на проход через Панамский канал. После этого этапа Маричалар намерен продолжить маршрут к Аляске, затем перейти к Камчатке и далее проследовать через страны Азии и Суэцкий канал обратно в Средиземное море.
