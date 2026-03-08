Рейтинг@Mail.ru
Испанский мореплаватель считает, что Европа нуждается в связях с Россией - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:21 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/evropa-2079333130.html
Испанский мореплаватель считает, что Европа нуждается в связях с Россией
Испанский мореплаватель считает, что Европа нуждается в связях с Россией - РИА Новости, 08.03.2026
Испанский мореплаватель считает, что Европа нуждается в связях с Россией
Испанский аристократ, мореплаватель и путешественник Альваро де Маричалар заявил, что разрыв связей с Россией может ослабить Европу, поскольку исторически... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T09:21:00+03:00
2026-03-08T09:21:00+03:00
в мире
россия
европа
мадрид
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972915823_95:221:2775:1729_1920x0_80_0_0_5ead16ac0d824bd7b08774a0ba4c4f97.jpg
https://ria.ru/20260308/aktivy-2078824324.html
https://ria.ru/20260307/evropa-2079060979.html
https://ria.ru/20260308/britaniya-2079315301.html
россия
европа
мадрид
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972915823_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_20ccbefdcf5225cfcbe7bc08fbf0ef0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, мадрид
В мире, Россия, Европа, Мадрид
Испанский мореплаватель считает, что Европа нуждается в связях с Россией

РИА Новости: испанский мореплаватель считает, что Европа ослабнет без России

© AP Photo / Shakh AivazovФлаг ЕС
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© AP Photo / Shakh Aivazov
Флаг ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАДРИД, 8 мар - РИА Новости. Испанский аристократ, мореплаватель и путешественник Альваро де Маричалар заявил, что разрыв связей с Россией может ослабить Европу, поскольку исторически взаимодействие между странами играло важную роль в экономическом и культурном развитии континента, передает корреспондент РИА Новости из посольства России в Мадриде, где он выступил с лекцией.
"Европа без связей с Россией будет ослаблена… Мы, жители Западной Европы, нуждаемся в России. Именно поэтому нас пытаются развести с Россией", - сказал путешественник.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
"План потерпел крах". Европе пришлось отказаться от задуманного
Вчера, 08:00
По словам Маричалара, Россия является неотъемлемой частью европейской цивилизации и истории континента, а развитие Европы на протяжении веков происходило во взаимодействии различных регионов, включая восточную часть континента. Он отметил, что Европу нельзя рассматривать исключительно как пространство западных стран.
Мореплаватель также отметил, что исторические связи между народами континента формировались веками и включали культурные, экономические и научные контакты. Путешественник уверен, что сохранение диалога между странами континента остается важным условием стабильности и взаимопонимания.
Кроме того, Маричалар сказал, что попытки ослабить или подчинить Россию предпринимались на протяжении всей ее истории. По его словам, разные державы пытались добиться военного или политического превосходства над страной, однако Россия каждый раз сохраняла свою независимость. В качестве примеров он напомнил о попытках завоевания России со стороны Швеции, вторжении армии Наполеона в XIX веке и нападении нацистской Германии во время Второй мировой войны. По мнению Маричалара, эти исторические эпизоды показывают, что страна обладает значительным запасом устойчивости и способна противостоять внешнему давлению.
Президент Франции Шарль де Голль и Председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Подгорный в аэропорту Внуково. Июнь 1966 года - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
"Восстание против НАТО": упущенный шанс Европы на дружбу с Россией
7 марта, 08:00
Альваро де Маричалар - испанский мореплаватель, исследователь и академик Королевской академии моря Испании. За свою карьеру он совершил десятки морских экспедиций на небольших судах и установил ряд мировых рекордов в навигации.
Самая масштабная кругосветная экспедиция Маричалара началась в 2019 году в Севилье и посвящена 500-летию первого кругосветного плавания экспедиции Фернана Магеллана и Хуана Себастьяна Элькано. Мореплаватель уже пересек на водном мотоцикле Атлантический океан и Карибское море и достиг Панамы, где его путешествие было временно приостановлено в ожидании разрешения на проход через Панамский канал. После этого этапа Маричалар намерен продолжить маршрут к Аляске, затем перейти к Камчатке и далее проследовать через страны Азии и Суэцкий канал обратно в Средиземное море.
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
"Окажется под угрозой": в Британии запаниковали после видео с Украины
Вчера, 04:21
 
В миреРоссияЕвропаМадрид
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала