Испанский мореплаватель считает, что Европа нуждается в связях с Россией

МАДРИД, 8 мар - РИА Новости. Испанский аристократ, мореплаватель и путешественник Альваро де Маричалар заявил, что разрыв связей с Россией может ослабить Европу, поскольку исторически взаимодействие между странами играло важную роль в экономическом и культурном развитии континента, передает корреспондент РИА Новости из посольства России в Мадриде, где он выступил с лекцией.

Мореплаватель также отметил, что исторические связи между народами континента формировались веками и включали культурные, экономические и научные контакты. Путешественник уверен, что сохранение диалога между странами континента остается важным условием стабильности и взаимопонимания.

Самая масштабная кругосветная экспедиция Маричалара началась в 2019 году в Севилье и посвящена 500-летию первого кругосветного плавания экспедиции Фернана Магеллана и Хуана Себастьяна Элькано. Мореплаватель уже пересек на водном мотоцикле Атлантический океан и Карибское море и достиг Панамы, где его путешествие было временно приостановлено в ожидании разрешения на проход через Панамский канал. После этого этапа Маричалар намерен продолжить маршрут к Аляске, затем перейти к Камчатке и далее проследовать через страны Азии и Суэцкий канал обратно в Средиземное море.