Испанский мореплаватель считает, что Европа нуждается в связях с Россией

МАДРИД, 8 мар - РИА Новости. Испанский аристократ, мореплаватель и путешественник Альваро де Маричалар заявил, что разрыв связей с Россией может ослабить Европу, поскольку исторически взаимодействие между странами играло важную роль в экономическом и культурном развитии континента, передает корреспондент РИА Новости из посольства России в Мадриде, где он выступил с лекцией.
"Европа без связей с Россией будет ослаблена… Мы, жители Западной Европы, нуждаемся в России. Именно поэтому нас пытаются развести с Россией", - сказал путешественник.
По словам Маричалара, Россия является неотъемлемой частью европейской цивилизации и истории континента, а развитие Европы на протяжении веков происходило во взаимодействии различных регионов, включая восточную часть континента. Он отметил, что Европу нельзя рассматривать исключительно как пространство западных стран.
Мореплаватель также отметил, что исторические связи между народами континента формировались веками и включали культурные, экономические и научные контакты. Путешественник уверен, что сохранение диалога между странами континента остается важным условием стабильности и взаимопонимания.
Кроме того, Маричалар сказал, что попытки ослабить или подчинить Россию предпринимались на протяжении всей ее истории. По его словам, разные державы пытались добиться военного или политического превосходства над страной, однако Россия каждый раз сохраняла свою независимость. В качестве примеров он напомнил о попытках завоевания России со стороны Швеции, вторжении армии Наполеона в XIX веке и нападении нацистской Германии во время Второй мировой войны. По мнению Маричалара, эти исторические эпизоды показывают, что страна обладает значительным запасом устойчивости и способна противостоять внешнему давлению.
Альваро де Маричалар - испанский мореплаватель, исследователь и академик Королевской академии моря Испании. За свою карьеру он совершил десятки морских экспедиций на небольших судах и установил ряд мировых рекордов в навигации.
Самая масштабная кругосветная экспедиция Маричалара началась в 2019 году в Севилье и посвящена 500-летию первого кругосветного плавания экспедиции Фернана Магеллана и Хуана Себастьяна Элькано. Мореплаватель уже пересек на водном мотоцикле Атлантический океан и Карибское море и достиг Панамы, где его путешествие было временно приостановлено в ожидании разрешения на проход через Панамский канал. После этого этапа Маричалар намерен продолжить маршрут к Аляске, затем перейти к Камчатке и далее проследовать через страны Азии и Суэцкий канал обратно в Средиземное море.