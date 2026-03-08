Рейтинг@Mail.ru
СМИ: сотрудники дипкорпусов ФРГ и Испании эвакуировали из Ирана
00:20 08.03.2026
СМИ: сотрудники дипкорпусов ФРГ и Испании эвакуировали из Ирана
Сотрудники дипкорпусов Германии и Испании эвакуированы из Ирана в Азербайджан через погранично-пропускной пункт "Астара" на ирано-азербайджанской границе
в мире
иран
германия
испания
военная операция сша и израиля против ирана
иран
германия
испания
в мире, иран, германия, испания, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Германия, Испания, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: сотрудники дипкорпусов ФРГ и Испании эвакуировали из Ирана

Репорт: сотрудники дипкорпусов ФРГ и Испании эвакуированы из Ирана в Азербайджан

© РИА Новости / Алексей КуденкоГосударственный флаг Азербайджана
Государственный флаг Азербайджана - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Государственный флаг Азербайджана. Архивное фото
БАКУ, 8 мар – РИА Новости. Сотрудники дипкорпусов Германии и Испании эвакуированы из Ирана в Азербайджан через погранично-пропускной пункт "Астара" на ирано-азербайджанской границе, сообщает азербайджанское агентство Репорт.
"Сотрудники дипломатических корпусов Германии и Испании были эвакуированы из Ирана в Азербайджан через государственный пограничный пропускной пункт "Астара". Эвакуированы 13 немецких и шестеро испанских дипломатов", - говорится в сообщении.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Соседние арабские страны были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.
Работа израильской системы ПВО - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Израиль заявил, что перехватывает запущенные из Ирана на страну ракеты
В миреИранГерманияИспанияВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
