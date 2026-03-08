https://ria.ru/20260308/evakuatsiya-2079303267.html
СМИ: сотрудники дипкорпусов ФРГ и Испании эвакуировали из Ирана
Сотрудники дипкорпусов Германии и Испании эвакуированы из Ирана в Азербайджан через погранично-пропускной пункт "Астара" на ирано-азербайджанской границе,... РИА Новости, 08.03.2026
СМИ: сотрудники дипкорпусов ФРГ и Испании эвакуировали из Ирана
