МИД Испании: ситуация вокруг Ирана затронет Европу сильнее, чем инициатора

МАДРИД, 8 мар - РИА Новости. Ситуация вокруг Ирана затронет Европу значительно сильнее, чем ее инициатора, поскольку последствия конфликта уже отражаются на ценах на энергоносители и могут привести к масштабным миграционным потокам, заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.