МИД Испании: ситуация вокруг Ирана затронет Европу сильнее, чем инициатора

МАДРИД, 8 мар - РИА Новости. Ситуация вокруг Ирана затронет Европу значительно сильнее, чем ее инициатора, поскольку последствия конфликта уже отражаются на ценах на энергоносители и могут привести к масштабным миграционным потокам, заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.
Глава МИД Испании в среду отметил, что обстановка на Ближнем Востоке отрицательно влияет на мировую экономику, вызывая, в частности, рост цен на нефть, и ситуация будет только усложняться.
"Безусловно, эта война, затрагивающая Ближний Восток, а значит и Средиземноморье, и юг Европы, влияет на нас гораздо сильнее, чем на ее инициатора. Ее последствия уже отражаются на ценах на энергоносители и бьют по испанцам и европейцам", - сказал Альбарес в интервью газете Pais.
По словам министра, дальнейшая эскалация конфликта может привести к масштабному перемещению населения. Он напомнил, что во время сирийского кризиса Европа столкнулась с притоком около 1 миллиона беженцев, тогда как население Ирана составляет почти 100 миллионов человек.
Альбарес добавил, что Испания выступает за деэскалацию конфликта и возвращение сторон к переговорам, поскольку дальнейшая спираль насилия приведет к еще большей нестабильности и последствиям для Европы.
