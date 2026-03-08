Рейтинг@Mail.ru
16:35 08.03.2026
МИД Испании: ситуация вокруг Ирана затронет Европу сильнее, чем инициатора
в мире, иран, европа, испания, хосе мануэль альбарес, али хаменеи, амир саид иравани, оон, военная операция сша и израиля против ирана
Города мира. Тегеран
Города мира. Тегеран
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Города мира. Тегеран. Архивное фото
МАДРИД, 8 мар - РИА Новости. Ситуация вокруг Ирана затронет Европу значительно сильнее, чем ее инициатора, поскольку последствия конфликта уже отражаются на ценах на энергоносители и могут привести к масштабным миграционным потокам, заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.
Глава МИД Испании в среду отметил, что обстановка на Ближнем Востоке отрицательно влияет на мировую экономику, вызывая, в частности, рост цен на нефть, и ситуация будет только усложняться.
"Безусловно, эта война, затрагивающая Ближний Восток, а значит и Средиземноморье, и юг Европы, влияет на нас гораздо сильнее, чем на ее инициатора. Ее последствия уже отражаются на ценах на энергоносители и бьют по испанцам и европейцам", - сказал Альбарес в интервью газете Pais.
По словам министра, дальнейшая эскалация конфликта может привести к масштабному перемещению населения. Он напомнил, что во время сирийского кризиса Европа столкнулась с притоком около 1 миллиона беженцев, тогда как население Ирана составляет почти 100 миллионов человек.
Альбарес добавил, что Испания выступает за деэскалацию конфликта и возвращение сторон к переговорам, поскольку дальнейшая спираль насилия приведет к еще большей нестабильности и последствиям для Европы.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, - уже более 1,3 тысячи человек.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Дым в Тегеране после удара
Премьер Испании сравнил конфликт с Ираном с ошибкой войны в Ираке
4 марта, 11:54
 
В миреИранЕвропаИспанияХосе Мануэль АльбаресАли ХаменеиАмир Саид ИраваниООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
