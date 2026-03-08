Первые автобусы с россиянами с круизов выехали из Дохи в Эр-Рияд

ДОХА, 8 мар - РИА Новости, Юлия Троицкая. Первые два автобуса с российскими туристами с застрявших в порту столицы Катара из-за ситуации в регионе круизных лайнеров Celestyal Journey и Mein Schiff V выехали из Дохи в Эр-Рияд, передает корреспондент РИА Новости с места отправки.
«
"В одном из автобусов 35 человек, а в другом - 39", - уточнил работник транспортной компании. До погранпункта Абу Самра между Катаром и Саудовской Аравией ехать около полутора часов. Для пересечения границы россиянам необходимо оформить электронную визу, стоимость которой составляет 80-85 долларов.
Ранее посольство РФ в Катаре сообщило в Telegram-канале, что совместно с туристическими, транспортными компаниями и катарскими властями прорабатывает возможность выезда в Россию из Катара через территорию Саудовской Аравии россиян из числа пассажиров круизных лайнеров Celestyal Journey и Mein Schiff V, а также туристов, прибывших по путевкам туркомпании Kazunion. По его данным, на круизных судах в порту Дохи находятся порядка 200 россиян.