Первые автобусы с россиянами с круизов выехали из Дохи в Эр-Рияд

ДОХА, 8 мар - РИА Новости, Юлия Троицкая. Первые два автобуса с российскими туристами с застрявших в порту столицы Катара из-за ситуации в регионе круизных лайнеров Celestyal Journey и Mein Schiff V выехали из Дохи в Эр-Рияд, передает корреспондент РИА Новости с места отправки.