Первые автобусы с россиянами с круизов выехали из Дохи в Эр-Рияд - РИА Новости, 08.03.2026
21:41 08.03.2026
Первые автобусы с россиянами с круизов выехали из Дохи в Эр-Рияд
Первые автобусы с россиянами с круизов выехали из Дохи в Эр-Рияд
катар
доха
эр-рияд (город)
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
катар
доха
эр-рияд (город)
Новости
катар, доха, эр-рияд (город), военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Катар, Доха, Эр-Рияд (город), Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
РИА Новости: два автобуса с россиянами с круизов отправились из Дохи в Эр-Рияд

ДОХА, 8 мар - РИА Новости, Юлия Троицкая. Первые два автобуса с российскими туристами с застрявших в порту столицы Катара из-за ситуации в регионе круизных лайнеров Celestyal Journey и Mein Schiff V выехали из Дохи в Эр-Рияд, передает корреспондент РИА Новости с места отправки.
"В одном из автобусов 35 человек, а в другом - 39", - уточнил работник транспортной компании. До погранпункта Абу Самра между Катаром и Саудовской Аравией ехать около полутора часов. Для пересечения границы россиянам необходимо оформить электронную визу, стоимость которой составляет 80-85 долларов.
Как ожидается, еще несколько автобусов с российскими гражданами с круизных лайнеров отправятся в понедельник. Так, отправка бесплатного автобуса из Дохи до Эр-Рияда на 16 человек запланирована на 5.00 понедельника, еще нескольких автобусов - на полдень.
Ранее посольство РФ в Катаре сообщило в Telegram-канале, что совместно с туристическими, транспортными компаниями и катарскими властями прорабатывает возможность выезда в Россию из Катара через территорию Саудовской Аравии россиян из числа пассажиров круизных лайнеров Celestyal Journey и Mein Schiff V, а также туристов, прибывших по путевкам туркомпании Kazunion. По его данным, на круизных судах в порту Дохи находятся порядка 200 россиян.
