В Энергодаре восстановили энергоснабжение после обстрелов ВСУ - РИА Новости, 08.03.2026
11:34 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/energodar-2079353472.html
В Энергодаре восстановили энергоснабжение после обстрелов ВСУ
В Энергодаре восстановили энергоснабжение после обстрелов ВСУ - РИА Новости, 08.03.2026
В Энергодаре восстановили энергоснабжение после обстрелов ВСУ
Энергоснабжение микрорайонов Энергодара Запорожской области, прерванное обстрелами ВСУ, восстановлено, сообщил глава города Максим Пухов. РИА Новости, 08.03.2026
В Энергодаре восстановили энергоснабжение после обстрелов ВСУ

В микрорайонах Энергодара восстановили энергоснабжение после обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Вид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Вид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ , 8 мар - РИА Новости. Энергоснабжение микрорайонов Энергодара Запорожской области, прерванное обстрелами ВСУ, восстановлено, сообщил глава города Максим Пухов.
Ранее он сообщил, что ВСУ ведет рядом с Энергодаром Запорожской области артобстрел, обесточены 2 микрорайона города.
"Подали электроэнергию на 5 и 7 микрорайоны. Следующий этап - водоснабжение. Идут оперативные переключения", - сообщил Пухов в своем канале в Мах.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Лихачев рассказал о восстановлении резервной линии электропередачи на ЗАЭС
6 марта, 09:29
 
Заголовок открываемого материала