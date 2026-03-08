https://ria.ru/20260308/energodar-2079353472.html
В Энергодаре восстановили энергоснабжение после обстрелов ВСУ
В Энергодаре восстановили энергоснабжение после обстрелов ВСУ - РИА Новости, 08.03.2026
В Энергодаре восстановили энергоснабжение после обстрелов ВСУ
Энергоснабжение микрорайонов Энергодара Запорожской области, прерванное обстрелами ВСУ, восстановлено, сообщил глава города Максим Пухов. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T11:34:00+03:00
2026-03-08T11:34:00+03:00
2026-03-08T11:34:00+03:00
происшествия
энергодар
запорожская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046713420_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a89dc514063e4aa26513b471ef47f599.jpg
https://ria.ru/20260306/vvod-2078925403.html
энергодар
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046713420_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_97e0b78079b0ce415edca83a72e64bae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, энергодар, запорожская область, вооруженные силы украины
Происшествия, Энергодар, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
В Энергодаре восстановили энергоснабжение после обстрелов ВСУ
В микрорайонах Энергодара восстановили энергоснабжение после обстрелов ВСУ