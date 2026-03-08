Рейтинг@Mail.ru
Дым заволакивает небо над Тегераном после ударов по нефтехранилищам - РИА Новости, 08.03.2026
15:44 08.03.2026
Дым заволакивает небо над Тегераном после ударов по нефтехранилищам
Дым заволакивает небо над Тегераном после ударов по нефтехранилищам - РИА Новости, 08.03.2026
Дым заволакивает небо над Тегераном после ударов по нефтехранилищам
Густой черный дым заволакивает небо над отдельными районами столицы Ирана после того, как несколько нефтехранилищ города ночью подверглись ударам, передает... РИА Новости, 08.03.2026
в мире
иран
тегеран (город)
сша
военная операция сша и израиля против ирана
иран
тегеран (город)
сша
в мире, иран, тегеран (город), сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Дым заволакивает небо над Тегераном после ударов по нефтехранилищам

Густой дым заволакивает небо над Тегераном после атак по нефтехранилищам

© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте удара по нефтехранилищу в Тегеране
Дым на месте удара по нефтехранилищу в Тегеране - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте удара по нефтехранилищу в Тегеране
ТЕГЕРАН, 8 мар - РИА Новости. Густой черный дым заволакивает небо над отдельными районами столицы Ирана после того, как несколько нефтехранилищ города ночью подверглись ударам, передает корреспондент РИА Новости.
Иранский Красный полумесяц уже предупредил население о возможных кислотных дождях из-за попадания в атмосферу ядовитых соединений и призвал население воздержаться от выхода на улицу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Вот в чем дело: США провернули в Иране самую большую махинацию в истории
Вчера, 08:00
Дым виден во всех частях города и продолжает идти, несмотря на то, что объекты были атакованы поздно вечером в субботу.
Ранее национальная нефтеперерабатывающая и распределительная компания Ирана сообщила, что нефтехранилища в Тегеране и Альборзе подверглись авиаударам. Позже она сообщила о гибели четырех сотрудников компании.
Представитель комиссии по энергетике парламента Ирана Исмаил Хосейни уточнял, что под удары попали четыре нефтехранилища в Иране. СМИ отмечали, что атаки осуществили США и Израиль.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Бойтесь своих желаний: Штаты хотят капитуляции — и получат ее
7 марта, 08:00
 
В миреИранТегеран (город)СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
