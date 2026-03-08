https://ria.ru/20260308/dym-2079393712.html
Дым заволакивает небо над Тегераном после ударов по нефтехранилищам
Дым заволакивает небо над Тегераном после ударов по нефтехранилищам - РИА Новости, 08.03.2026
Дым заволакивает небо над Тегераном после ударов по нефтехранилищам
Густой черный дым заволакивает небо над отдельными районами столицы Ирана после того, как несколько нефтехранилищ города ночью подверглись ударам, передает... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T15:44:00+03:00
2026-03-08T15:44:00+03:00
2026-03-08T15:44:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
сша
военная операция сша и израиля против ирана
иран
тегеран (город)
сша
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Густой дым заволакивает небо над Тегераном после атак по нефтехранилищам