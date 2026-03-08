https://ria.ru/20260308/dubay-2079340418.html
В Дубае объявили угрозу ракетной опасности
Угрозу потенциальной ракетной атаки объявили в Дубае, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T09:57:00+03:00
дубай
военная операция сша и израиля против ирана
дубай
2026
дубай, военная операция сша и израиля против ирана
