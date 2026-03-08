Рейтинг@Mail.ru
В Дубае объявили угрозу ракетной опасности
09:57 08.03.2026 (обновлено: 10:19 08.03.2026)
В Дубае объявили угрозу ракетной опасности
Угрозу потенциальной ракетной атаки объявили в Дубае, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.03.2026
дубай, военная операция сша и израиля против ирана
Дубай, Военная операция США и Израиля против Ирана
ДУБАЙ, 8 мар - РИА Новости. Угрозу потенциальной ракетной атаки объявили в Дубае, передает корреспондент РИА Новости.
«
"В связи со сложившейся ситуацией и потенциальной угрозой ракетного обстрела, немедленно найдите безопасное место в ближайшем защищенном здании, избегайте окон, дверей и открытых пространств. Дождитесь дальнейших инструкций", - говорится в сообщении на экранах телефонов жителей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Почему война против Ирана гораздо опаснее для России, чем это кажется
6 марта, 08:00
 
ДубайВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
