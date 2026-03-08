Рейтинг@Mail.ru
Над Эрбилем сбили два взрывоопасных дрона, сообщает CNN - РИА Новости, 08.03.2026
03:00 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/drony-2079312942.html
Над Эрбилем сбили два взрывоопасных дрона, сообщает CNN
Два взрывоопасных беспилотника сбили над иракским городом Эрбиль в субботу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник из службы безопасности. РИА Новости, 08.03.2026
в мире
эрбиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078391439_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_61629c60177f5bb34106906c2f91f109.jpg
https://ria.ru/20260308/udar-2079312666.html
эрбиль
в мире, эрбиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Эрбиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Над Эрбилем сбили два взрывоопасных дрона, сообщает CNN

CNN: над Эрбилем сбили два взрывоопасных дрона

Атака беспилотников в иракском Эрбиле
Атака беспилотников в иракском Эрбиле
© REUTERS / Anadolu/Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed
Атака беспилотников в иракском Эрбиле. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Два взрывоопасных беспилотника сбили над иракским городом Эрбиль в субботу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник из службы безопасности.
"Два беспилотника, начиненные взрывчаткой, были сбиты над иракским курдским городом Эрбиль в субботу", - заявил телеканал.
Как отметил CNN источник, дроны были сбиты вечером. Обломки от них упали в жилом районе, уточняет источник.
Телеканал не приводит других подробностей.
Бейрут, Ливан - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Гостиница подверглась удару в центре Бейрута в Ливане, сообщает Рейтер
