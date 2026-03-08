https://ria.ru/20260308/drony-2079312942.html
Над Эрбилем сбили два взрывоопасных дрона, сообщает CNN
Над Эрбилем сбили два взрывоопасных дрона, сообщает CNN - РИА Новости, 08.03.2026
Над Эрбилем сбили два взрывоопасных дрона, сообщает CNN
Два взрывоопасных беспилотника сбили над иракским городом Эрбиль в субботу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник из службы безопасности. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T03:00:00+03:00
2026-03-08T03:00:00+03:00
2026-03-08T03:00:00+03:00
в мире
эрбиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078391439_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_61629c60177f5bb34106906c2f91f109.jpg
https://ria.ru/20260308/udar-2079312666.html
эрбиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078391439_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_7c5d4d95c96344368cc4f23232664380.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эрбиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Эрбиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Над Эрбилем сбили два взрывоопасных дрона, сообщает CNN
CNN: над Эрбилем сбили два взрывоопасных дрона