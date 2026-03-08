В Белгородской области дрон сдетонировал рядом с машиной

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Дрон ВСУ сдетонировал рядом с машиной на дороге Шебекино - Белгород, ранены двое, один из них - в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В Шебекинском округе на участке автодороги Шебекино Белгород дрон ВСУ сдетонировал рядом с машиной. Женщину, получившую осколочные ранения грудной клетки, ног и травму глаза, бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ", - написал Гладков в канале на платформе Max.

Глава региона отметил, что второго пострадавшего, находящегося в тяжелом состоянии, доставила в больницу бригада скорой помощи. После оказания помощи пострадавших переведут в областную клиническую больницу, уточнил Гладков.