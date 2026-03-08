https://ria.ru/20260308/dron-2079374149.html
В Белгородской области дрон сдетонировал рядом с машиной
Дрон ВСУ сдетонировал рядом с машиной на дороге Шебекино - Белгород, ранены двое, один из них - в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T13:59:00+03:00
2026-03-08T13:59:00+03:00
2026-03-08T14:01:00+03:00
происшествия
белгородская область
шебекино
белгород
вооруженные силы украины
белгородская область
шебекино
белгород
В Белгородской области дрон сдетонировал рядом с машиной
Под Белгородом дрон сдетонировал рядом с машиной, два человека пострадали
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Дрон ВСУ сдетонировал рядом с машиной на дороге Шебекино - Белгород, ранены двое, один из них - в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В Шебекинском округе на участке автодороги Шебекино
- Белгород
дрон ВСУ
сдетонировал рядом с машиной. Женщину, получившую осколочные ранения грудной клетки, ног и травму глаза, бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ", - написал Гладков
в канале на платформе Max.
Глава региона отметил, что второго пострадавшего, находящегося в тяжелом состоянии, доставила в больницу бригада скорой помощи. После оказания помощи пострадавших переведут в областную клиническую больницу, уточнил Гладков.
Кроме того, на месте атаки повреждены два автомобиля, добавил губернатор.