Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области дрон сдетонировал рядом с машиной - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:59 08.03.2026 (обновлено: 14:01 08.03.2026)
https://ria.ru/20260308/dron-2079374149.html
В Белгородской области дрон сдетонировал рядом с машиной
В Белгородской области дрон сдетонировал рядом с машиной - РИА Новости, 08.03.2026
В Белгородской области дрон сдетонировал рядом с машиной
Дрон ВСУ сдетонировал рядом с машиной на дороге Шебекино - Белгород, ранены двое, один из них - в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T13:59:00+03:00
2026-03-08T14:01:00+03:00
происшествия
белгородская область
шебекино
белгород
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33986df4d43c1d37c3333e6ddde8976c.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
шебекино
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61f5b85298aa28fb3a8ee93eb8c9808d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, шебекино, белгород, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Белгород, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области дрон сдетонировал рядом с машиной

Под Белгородом дрон сдетонировал рядом с машиной, два человека пострадали

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Дрон ВСУ сдетонировал рядом с машиной на дороге Шебекино - Белгород, ранены двое, один из них - в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В Шебекинском округе на участке автодороги Шебекино - Белгород дрон ВСУ сдетонировал рядом с машиной. Женщину, получившую осколочные ранения грудной клетки, ног и травму глаза, бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ", - написал Гладков в канале на платформе Max.
Глава региона отметил, что второго пострадавшего, находящегося в тяжелом состоянии, доставила в больницу бригада скорой помощи. После оказания помощи пострадавших переведут в областную клиническую больницу, уточнил Гладков.
Кроме того, на месте атаки повреждены два автомобиля, добавил губернатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияБелгородская областьШебекиноБелгородВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала