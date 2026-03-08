В Долине Смерти в США началось бурное цветение

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Неожиданно бурное цветение началось в расположенной в США Долине Смерти, сообщает Неожиданно бурное цветение началось в расположенной в США Долине Смерти, сообщает телеканал NBC.

"Суперцветение в Долине Смерти в этом году стало самым впечатляющим за десятилетие", - говорится в сообщении.

Телеканал отмечает, что обыкновенно пустынную местность этого национального парка США заполнили розовые, фиолетовые и желтые растения группы эфемеров, чьи семена благодаря эволюции долгое время могут выживать в почве без воды.

Явление связано с тем, что в период с ноября по январь в Долине Смерти выпало больше среднегодовой нормы осадков – около шести сантиметров.

В национальном парке прогнозируют, что пик цветения придется на ближайшие недели, при этом все будет зависеть от обилия осадков.