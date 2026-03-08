https://ria.ru/20260308/dolina-2079395332.html
В Долине Смерти в США началось бурное цветение
В Долине Смерти в США началось бурное цветение - РИА Новости, 08.03.2026
В Долине Смерти в США началось бурное цветение
Неожиданно бурное цветение началось в расположенной в США Долине Смерти, сообщает телеканал NBC. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T15:54:00+03:00
2026-03-08T15:54:00+03:00
2026-03-08T15:54:00+03:00
в мире
сша
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079394655_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_76cc04eb585c229655f6a30dc784f534.jpg
https://ria.ru/20260224/strelitsiya-2076324088.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079394655_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4d6bf081f832a66816b06c6f37291e24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, nbc
В Долине Смерти в США началось бурное цветение
В Долине Смерти в США началось неожиданно бурное цветение
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости.
Неожиданно бурное цветение началось в расположенной в США Долине Смерти, сообщает телеканал NBC.
"Суперцветение в Долине Смерти в этом году стало самым впечатляющим за десятилетие", - говорится в сообщении.
Телеканал отмечает, что обыкновенно пустынную местность этого национального парка США
заполнили розовые, фиолетовые и желтые растения группы эфемеров, чьи семена благодаря эволюции долгое время могут выживать в почве без воды.
Явление связано с тем, что в период с ноября по январь в Долине Смерти выпало больше среднегодовой нормы осадков – около шести сантиметров.
В национальном парке прогнозируют, что пик цветения придется на ближайшие недели, при этом все будет зависеть от обилия осадков.
Там напомнили, что срывать дикорастущие растения в Долине Смерти посетителям запрещено из соображений защиты ее первозданного вида.