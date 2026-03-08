Рейтинг@Mail.ru
В Долине Смерти в США началось бурное цветение
15:54 08.03.2026
В Долине Смерти в США началось бурное цветение
В Долине Смерти в США началось бурное цветение
Неожиданно бурное цветение началось в расположенной в США Долине Смерти, сообщает телеканал NBC. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T15:54:00+03:00
2026-03-08T15:54:00+03:00
В Долине Смерти в США началось бурное цветение

В Долине Смерти в США началось неожиданно бурное цветение

Цветение в Долине Смерти в США
Цветение в Долине Смерти в США
© AP Photo / Jae C. Hong
Цветение в Долине Смерти в США. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Неожиданно бурное цветение началось в расположенной в США Долине Смерти, сообщает телеканал NBC.
"Суперцветение в Долине Смерти в этом году стало самым впечатляющим за десятилетие", - говорится в сообщении.
Телеканал отмечает, что обыкновенно пустынную местность этого национального парка США заполнили розовые, фиолетовые и желтые растения группы эфемеров, чьи семена благодаря эволюции долгое время могут выживать в почве без воды.
Явление связано с тем, что в период с ноября по январь в Долине Смерти выпало больше среднегодовой нормы осадков – около шести сантиметров.
В национальном парке прогнозируют, что пик цветения придется на ближайшие недели, при этом все будет зависеть от обилия осадков.
Там напомнили, что срывать дикорастущие растения в Долине Смерти посетителям запрещено из соображений защиты ее первозданного вида.
Стрелиция королевская расцвела в ботаническому саду МГУ Аптекарский огород в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
В Аптекарском огороде расцвела "райская птица"
24 февраля, 09:17
 
