В ДНР семья погибла при атаке украинского дрона
В ДНР семья погибла при атаке украинского дрона
В Горняке при атаке дрона ВСУ погибла семья с ребенком, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T22:23:00+03:00
В Горняке семья с ребенком погибла при атаке дрона ВСУ