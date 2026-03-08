Рейтинг@Mail.ru
В ДНР семья погибла при атаке украинского дрона - РИА Новости, 08.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:01 08.03.2026 (обновлено: 22:23 08.03.2026)
В ДНР семья погибла при атаке украинского дрона
В ДНР семья погибла при атаке украинского дрона - РИА Новости, 08.03.2026
В ДНР семья погибла при атаке украинского дрона
В Горняке при атаке дрона ВСУ погибла семья с ребенком, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 08.03.2026
донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
В ДНР семья погибла при атаке украинского дрона

В Горняке семья с ребенком погибла при атаке дрона ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 мар — РИА Новости. В Горняке при атаке дрона ВСУ погибла семья с ребенком, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"В Горняке Кураховского муниципального округа жертвой атаки украинского ударного БПЛА стала семья: погибли мальчик, женщина, двое мужчин", — написал он в Telegram-канале.
Пушилин добавил, что 16-летний парень получил ранения средней степени тяжести. По его данным, всего за сутки от ударов противника пострадали 12 жителей ДНР.
В ответ на атаки ВСУ российские войска бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
