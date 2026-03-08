Дмитриев назвал причину деиндустриализации Германии

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что деиндустриализация Германии продолжится, так как немецкие СМИ продвигают ложные нарративы относительно энергоносителей.

"Немецкая деиндустриализация продолжится, так как (в стране - ред.) преобладают ложные нарративы относительно энергоносителей, которые продвигают немецкие СМИ", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X .

Он также написал, что только "грядущий энергетический шок" может привести к тому, что немецкие избиратели станут более реалистично смотреть на ситуацию.