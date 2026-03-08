Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев назвал причину деиндустриализации Германии - РИА Новости, 08.03.2026
23:26 08.03.2026
Дмитриев назвал причину деиндустриализации Германии
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что деиндустриализация РИА Новости, 08.03.2026
экономика, германия, россия, баден-вюртемберг, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
Экономика, Германия, Россия, Баден-Вюртемберг, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что деиндустриализация Германии продолжится, так как немецкие СМИ продвигают ложные нарративы относительно энергоносителей.
"Немецкая деиндустриализация продолжится, так как (в стране - ред.) преобладают ложные нарративы относительно энергоносителей, которые продвигают немецкие СМИ", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.

Он также написал, что только "грядущий энергетический шок" может привести к тому, что немецкие избиратели станут более реалистично смотреть на ситуацию.
Свое заявление Дмитриев сделал на фоне победы партии "Зеленых" на выборах в ландтаг (земельный парламент) Баден-Вюртемберга на юго-западе Германии.
Ранее Дмитриев предрек скорое ухудшение промышленного производства в ФРГ на фоне отказа от использования энергоносителей из России.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Дмитриев предсказал скорое ухудшение промышленного производства в ФРГ
