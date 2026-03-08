https://ria.ru/20260308/dmitriev-2079426503.html
Дмитриев прокомментировал отказ Европы от российских энергоносителей
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал стратегической ошибкой отказ Европы от российских энергоносителей. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T19:36:00+03:00
экономика, европа, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев прокомментировал отказ Европы от российских энергоносителей
Дмитриев назвал отказ Европы от энергоносителей из РФ стратегической ошибкой