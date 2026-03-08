Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев прокомментировал отказ Европы от российских энергоносителей
19:36 08.03.2026
Дмитриев прокомментировал отказ Европы от российских энергоносителей
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал стратегической ошибкой отказ Европы от российских энергоносителей. РИА Новости, 08.03.2026
экономика, европа, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
Экономика, Европа, Россия, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал стратегической ошибкой отказ Европы от российских энергоносителей.
"Даже Financial Times теперь повторяет тезисы Кремля: "Бессилие Европы распространяется и на энергетику". Однако дело не только в бессилии - это стратегическая ошибка, заключающаяся в отказе от российской энергетики, что не только увеличивает стоимость энергоносителей, но и делает Европу чрезвычайно уязвимой к энергетическим потрясениям", - прокомментировал Дмитриев в соцсети X публикацию газетой Financial Times статьи о провале Европой декарбонизации своей энергетической системы.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов - он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
