https://ria.ru/20260308/dmitriev-2079325180.html
Дмитриев предсказал скорое ухудшение промышленного производства в ФРГ
Дмитриев предсказал скорое ухудшение промышленного производства в ФРГ - РИА Новости, 08.03.2026
Дмитриев предсказал скорое ухудшение промышленного производства в ФРГ
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T07:54:00+03:00
2026-03-08T07:54:00+03:00
2026-03-08T07:54:00+03:00
экономика
россия
германия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051905043_298:475:3057:2027_1920x0_80_0_0_0c2bf4e4a3c07ba7ad5beed133a569f2.jpg
https://ria.ru/20260306/germanija-2078893699.html
россия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051905043_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_0c2599422fa7e733d983ea0a902a6736.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, германия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
Экономика, Россия, Германия, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев предсказал скорое ухудшение промышленного производства в ФРГ
Дмитриев: ситуация с промышленностью ФРГ будет хуже из-за отказа от топлива РФ