СМИ: Белый дом заблокировал релиз данных об угрозах для нацбезопасности США
03:14 08.03.2026
СМИ: Белый дом заблокировал релиз данных об угрозах для нацбезопасности США
СМИ: Белый дом заблокировал релиз данных об угрозах для нацбезопасности США
СМИ: Белый дом заблокировал релиз данных об угрозах для нацбезопасности США
Белый дом временно прекратил публикацию бюллетеня правоохранительных органов, в котором содержались предупреждения о возрастающих угрозах для США на фоне... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T03:14:00+03:00
2026-03-08T03:14:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
израиль
2026
1920
1920
true
в мире, сша, иран, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: Белый дом заблокировал релиз данных об угрозах для нацбезопасности США

Reuters: Белый дом заблокировал релиз данных об угрозах для нацбезопасности США

Вид на территорию Белого дома после снегопада в Вашингтоне
Вид на территорию Белого дома после снегопада в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Игорь Наймушин
Перейти в медиабанк
Вид на территорию Белого дома после снегопада в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Белый дом временно прекратил публикацию бюллетеня правоохранительных органов, в котором содержались предупреждения о возрастающих угрозах для США на фоне военной операции против Ирана, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Администрация Трампа потребовала от ведомства незамедлительно приостановить выпуск бюллетеня для проверки его достоверности", - говорится в сообщении.
По информации агентства, бюллетень, подготовленный управлением разведки и анализа министерства внутренней безопасности, не содержал достаточной информации и был плохо составлен.
Белый дом и МВБ утверждают, что это обычная практика, которая включает в себя координацию всех правительственных агентств и проверку информации перед публикацией, а не цензура.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В мире, США, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
