https://ria.ru/20260308/dannye-2079313331.html
СМИ: Белый дом заблокировал релиз данных об угрозах для нацбезопасности США
СМИ: Белый дом заблокировал релиз данных об угрозах для нацбезопасности США - РИА Новости, 08.03.2026
СМИ: Белый дом заблокировал релиз данных об угрозах для нацбезопасности США
Белый дом временно прекратил публикацию бюллетеня правоохранительных органов, в котором содержались предупреждения о возрастающих угрозах для США на фоне... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T03:14:00+03:00
2026-03-08T03:14:00+03:00
2026-03-08T03:14:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070295830_369:393:2190:1418_1920x0_80_0_0_39f294ee8790b7a09b4c4d6321009ffa.jpg
https://ria.ru/20260308/vizit-2079313199.html
https://ria.ru/20260308/drony-2079312942.html
сша
иран
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070295830_30:0:2759:2047_1920x0_80_0_0_6cf27e55a013277710e58e7fb240094d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: Белый дом заблокировал релиз данных об угрозах для нацбезопасности США
Reuters: Белый дом заблокировал релиз данных об угрозах для нацбезопасности США
ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости.
Белый дом временно прекратил публикацию бюллетеня правоохранительных органов, в котором содержались предупреждения о возрастающих угрозах для США на фоне военной операции против Ирана, сообщило агентство Рейтер
со ссылкой на источники.
"Администрация Трампа потребовала от ведомства незамедлительно приостановить выпуск бюллетеня для проверки его достоверности", - говорится в сообщении.
По информации агентства, бюллетень, подготовленный управлением разведки и анализа министерства внутренней безопасности, не содержал достаточной информации и был плохо составлен.
Белый дом и МВБ утверждают, что это обычная практика, которая включает в себя координацию всех правительственных агентств и проверку информации перед публикацией, а не цензура.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.