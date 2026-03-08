СМИ: Белый дом заблокировал релиз данных об угрозах для нацбезопасности США

Вид на территорию Белого дома после снегопада в Вашингтоне. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Белый дом временно прекратил публикацию бюллетеня правоохранительных органов, в котором содержались предупреждения о возрастающих угрозах для США на фоне военной операции против Ирана, сообщило агентство Белый дом временно прекратил публикацию бюллетеня правоохранительных органов, в котором содержались предупреждения о возрастающих угрозах для США на фоне военной операции против Ирана, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.

"Администрация Трампа потребовала от ведомства незамедлительно приостановить выпуск бюллетеня для проверки его достоверности", - говорится в сообщении.

По информации агентства, бюллетень, подготовленный управлением разведки и анализа министерства внутренней безопасности, не содержал достаточной информации и был плохо составлен.

Белый дом и МВБ утверждают, что это обычная практика, которая включает в себя координацию всех правительственных агентств и проверку информации перед публикацией, а не цензура.