Появились новые детали пропажи детей в Подмосковье
14:45 08.03.2026 (обновлено: 14:47 08.03.2026)
Появились новые детали пропажи детей в Подмосковье
Пропавшие в Подмосковье трое детей, предварительно, из благополучных семей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 08.03.2026
происшествия
московская область (подмосковье)
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
происшествия, московская область (подмосковье), ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Появились новые детали пропажи детей в Подмосковье

РИА Новости: пропавшие под Москвой дети, предварительно, из благополучных семей

© ГУ МЧС России по Московской области/ВКонтактеПоиск троих пропавших подростков в Звенигороде
Поиск троих пропавших подростков в Звенигороде - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© ГУ МЧС России по Московской области/ВКонтакте
Поиск троих пропавших подростков в Звенигороде
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Пропавшие в Подмосковье трое детей, предварительно, из благополучных семей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В воскресенье старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий отметила, что возбудили уголовное дело после исчезновения трех детей в Подмосковье. В пресс-службе регионального главка МЧС рассказали РИА Новости, что более 100 человек задействовали в поисках.
"По предварительным данным, дети были из благополучных семей", - сказал собеседник агентства.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Появились подробности о возвращении детей, пропавших в Самарской области
21 декабря 2025, 11:35
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Ольга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
