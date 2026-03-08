https://ria.ru/20260308/chp-2079382592.html
Появились новые детали пропажи детей в Подмосковье
Появились новые детали пропажи детей в Подмосковье - РИА Новости, 08.03.2026
Появились новые детали пропажи детей в Подмосковье
Пропавшие в Подмосковье трое детей, предварительно, из благополучных семей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T14:45:00+03:00
2026-03-08T14:45:00+03:00
2026-03-08T14:47:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079380463_0:1:1151:648_1920x0_80_0_0_2f896a2cd1a803eb430ebe5bd7c59203.jpg
https://ria.ru/20251221/deti-2063622926.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079380463_144:0:1008:648_1920x0_80_0_0_6942e21054cbb4694e7f6d1759c84438.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Появились новые детали пропажи детей в Подмосковье
РИА Новости: пропавшие под Москвой дети, предварительно, из благополучных семей