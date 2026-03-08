Рейтинг@Mail.ru
В Звенигороде к поискам пропавших подростков привлекли вертолет - РИА Новости, 08.03.2026
14:20 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/chp-2079377920.html
В Звенигороде к поискам пропавших подростков привлекли вертолет
В Звенигороде к поискам пропавших подростков привлекли вертолет - РИА Новости, 08.03.2026
В Звенигороде к поискам пропавших подростков привлекли вертолет
Вертолетный поисково-спасательный отряд "Ангел" привлекли к поискам троих пропавших подростков в Звенигороде, сообщило в воскресенье ГУ МЧС по Московской... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T14:20:00+03:00
2026-03-08T14:20:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
звенигород
ольга врадий
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
звенигород
происшествия, московская область (подмосковье), звенигород, ольга врадий, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Звенигород, Ольга Врадий, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Звенигороде к поискам пропавших подростков привлекли вертолет

В Звенигороде к поискам трех пропавших подростков привлекли вертолетный отряд

© РИА Новости / Игорь Онучин
Вертолет Ми-8
Вертолет Ми-8
© РИА Новости / Игорь Онучин
Вертолет Ми-8 . Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Вертолетный поисково-спасательный отряд "Ангел" привлекли к поискам троих пропавших подростков в Звенигороде, сообщило в воскресенье ГУ МЧС по Московской области.
"Дополнительно к поисковой операции привлечен вертолетный поисково-спасательный отряд "Ангел", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего к поиску привлечено 153 человека и 17 единиц техники.
Ранее старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий сообщила, что возбуждено уголовное дело после исчезновения трех детей в Подмосковье.
В "ЛизаАлерт" рассказали о поиске пропавших детей в Звенигороде
В "ЛизаАлерт" рассказали о поиске пропавших детей в Звенигороде
Вчера, 12:40
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ЗвенигородОльга ВрадийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Обсуждения
Заголовок открываемого материала