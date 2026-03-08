В Звенигороде к поискам пропавших подростков привлекли вертолет

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Вертолетный поисково-спасательный отряд "Ангел" привлекли к поискам троих пропавших подростков в Звенигороде, сообщило в воскресенье ГУ МЧС по Московской области.

"Дополнительно к поисковой операции привлечен вертолетный поисково-спасательный отряд "Ангел", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего к поиску привлечено 153 человека и 17 единиц техники.