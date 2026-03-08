https://ria.ru/20260308/chp-2079377920.html
В Звенигороде к поискам пропавших подростков привлекли вертолет
Вертолетный поисково-спасательный отряд "Ангел" привлекли к поискам троих пропавших подростков в Звенигороде, сообщило в воскресенье ГУ МЧС по Московской... РИА Новости, 08.03.2026
