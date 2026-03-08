Россиянки определяют будущее страны, заявил Чернышенко

Кроме того, женщины-ученые в России активно занимаются популяризацией исследований, участвуют в проектах Десятилетия науки и технологий.

"В России спортом систематически занимаются 33,5 миллиона женщин. Многие из них достигают высот, становятся профессиональными спортсменками. Значителен их вклад и в развитие отрасли – в спортивной сфере трудятся более 190 тысяч женщин", – приводят в аппарате Чернышенко его слова.