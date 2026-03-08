Названы самые популярные книги в "русских" магазинах в Чехии

ПРАГА, 8 мар – РИА Новости. В многочисленных магазинах восточноевропейских товаров в Чехии ищут не только знакомые продукты, вроде колбасы "Докторская" или балтийской кильки, но и книги на русском языке - лотки с ними популярны среди покупателей, передает корреспондент РИА Новости.

Наиболее востребованными, как можно заметить в магазинах, являются труды Михаила Булгакова и Владимира Набокова, для детей покупают "Чебурашку" и "Простоквашино", выяснило РИА Новости. В широком ассортименте на полках магазинов также представлены книги зарубежных авторов на русском языке. Кроме того, можно приобрести составленные на русском языке кроссворды и раскраски для детей.

Многие магазины, такие как популярная в Праге лавка "Колобок", стали местом семейного досуга. Постоянные покупатели приходят за книгами целыми семьями, передает корреспондент РИА Новости.