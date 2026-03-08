https://ria.ru/20260308/chehija-2079338718.html
Названы самые популярные книги в "русских" магазинах в Чехии
Названы самые популярные книги в "русских" магазинах в Чехии - РИА Новости, 08.03.2026
Названы самые популярные книги в "русских" магазинах в Чехии
В многочисленных магазинах восточноевропейских товаров в Чехии ищут не только знакомые продукты, вроде колбасы "Докторская" или балтийской кильки, но и книги на РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T09:44:00+03:00
2026-03-08T09:44:00+03:00
2026-03-08T09:44:00+03:00
александр пушкин
федор достоевский
чехия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/35895/35/358953550_0:310:3005:2000_1920x0_80_0_0_efd50516bb445e08b28e1561c1e4bbe7.jpg
https://ria.ru/20260228/magaziny-2077343846.html
чехия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/35895/35/358953550_169:0:2836:2000_1920x0_80_0_0_02ad5ac3bbc735562a22847ef629678e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр пушкин, федор достоевский, чехия
Александр Пушкин, Федор Достоевский, Чехия
Названы самые популярные книги в "русских" магазинах в Чехии
РИА Новости: читатели магазинов в Чехии ищут книги на русском языке
ПРАГА, 8 мар – РИА Новости. В многочисленных магазинах восточноевропейских товаров в Чехии ищут не только знакомые продукты, вроде колбасы "Докторская" или балтийской кильки, но и книги на русском языке - лотки с ними популярны среди покупателей, передает корреспондент РИА Новости.
Наиболее востребованными, как можно заметить в магазинах, являются труды Михаила Булгакова и Владимира Набокова, для детей покупают "Чебурашку" и "Простоквашино", выяснило РИА Новости. В широком ассортименте на полках магазинов также представлены книги зарубежных авторов на русском языке. Кроме того, можно приобрести составленные на русском языке кроссворды и раскраски для детей.
Многие магазины, такие как популярная в Праге лавка "Колобок", стали местом семейного досуга. Постоянные покупатели приходят за книгами целыми семьями, передает корреспондент РИА Новости.
В целом ассортимент магазина составляет несколько сотен названий – от Александра Пушкина
и Федора Достоевского
до "классиков" сегодняшней поры.
В магазине девятилетний Тошка Дементьев уговаривает отца купить новое издание "Дяди Фёдора" с обновлёнными иллюстрациями. Пока взрослые выбирают продукты и кроссворды, мальчик знакомится с новинками книжного отдела, отдавая предпочтение сборникам народных сказок и изданиям с героями классики советской мультипликации.