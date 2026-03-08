Рейтинг@Mail.ru
Названы самые популярные книги в "русских" магазинах в Чехии
09:44 08.03.2026
Названы самые популярные книги в "русских" магазинах в Чехии
В многочисленных магазинах восточноевропейских товаров в Чехии ищут не только знакомые продукты, вроде колбасы "Докторская" или балтийской кильки, но и книги на РИА Новости, 08.03.2026
александр пушкин
федор достоевский
чехия
александр пушкин, федор достоевский, чехия
Александр Пушкин, Федор Достоевский, Чехия
© РИА Новости / Сергей Ермохин
Юный читатель
Юный читатель
© РИА Новости / Сергей Ермохин
Перейти в медиабанк
Юный читатель. Архивное фото
ПРАГА, 8 мар – РИА Новости. В многочисленных магазинах восточноевропейских товаров в Чехии ищут не только знакомые продукты, вроде колбасы "Докторская" или балтийской кильки, но и книги на русском языке - лотки с ними популярны среди покупателей, передает корреспондент РИА Новости.
Наиболее востребованными, как можно заметить в магазинах, являются труды Михаила Булгакова и Владимира Набокова, для детей покупают "Чебурашку" и "Простоквашино", выяснило РИА Новости. В широком ассортименте на полках магазинов также представлены книги зарубежных авторов на русском языке. Кроме того, можно приобрести составленные на русском языке кроссворды и раскраски для детей.
Многие магазины, такие как популярная в Праге лавка "Колобок", стали местом семейного досуга. Постоянные покупатели приходят за книгами целыми семьями, передает корреспондент РИА Новости.
В целом ассортимент магазина составляет несколько сотен названий – от Александра Пушкина и Федора Достоевского до "классиков" сегодняшней поры.
В магазине девятилетний Тошка Дементьев уговаривает отца купить новое издание "Дяди Фёдора" с обновлёнными иллюстрациями. Пока взрослые выбирают продукты и кроссворды, мальчик знакомится с новинками книжного отдела, отдавая предпочтение сборникам народных сказок и изданиям с героями классики советской мультипликации.
Александр Пушкин
Федор Достоевский
Чехия
 
 
