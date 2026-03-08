Рейтинг@Mail.ru
"Окажется под угрозой": в Британии запаниковали после видео с Украины
04:21 08.03.2026
"Окажется под угрозой": в Британии запаниковали после видео с Украины
"Окажется под угрозой": в Британии запаниковали после видео с Украины
"Окажется под угрозой": в Британии запаниковали после видео с Украины

Daily Mail: сверхсекретному объекту Британии на Украине угрожает удар ВС России

Британские военнослужащие
Британские военнослужащие
Британские военнослужащие. Архивное фото
Британские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Великобритания боится, что Россия может уничтожить сверхсекретный военный объект на Украине после публикации видео с его координатами, пишет британский таблоид Daily Mail.
"Совершенно секретный британский объект на Украине может оказаться под угрозой бомбардировки российскими бомбами и обстрела с беспилотников после того, как министерство обороны Великобритании опубликовало в интернете видео, которое может позволить идентифицировать этот объект", — говорится в материале.
Военнослужащие в Британии - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
В минобороны Британии сообщили об учениях войск для отправки на Украину
25 февраля, 23:52
Как считает издание, Россия может использовать видеозапись для обнаружения объекта и его уничтожения.
"По имеющимся данным, видео набрало сотни тысяч просмотров на платформе социальных сетей X, прежде чем было удалено министерством обороны", — отмечается в материале.
Вчера минобороны Британии впервые признало наличие на Украине предприятий для обслуживания и капитального ремонта военной техники. Они находятся под управлением британских компаний. Ведомство утверждает, что размещение этих объектов на Украине позволяет быстрее ремонтировать и возвращать в строй ВСУ.
Британские военные - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Британия сформировала штаб для создания многонациональных сил на Украине
24 февраля, 05:27
На этой неделе замглавы британского военного ведомства Люк Поллард посетил одно из таких производств. Местонахождение цеха не называется.
Британия не скрывает заинтересованность в продолжении конфликта России и Украины. В конце февраля она объявила об очередном пакете помощи киевскому режиму почти на 34 миллиона долларов. Страна также принимает активное участие в подготовке отправки войск в рамках "коалиции желающих".
На минувшей неделе СВР России сообщила, что Париж и Лондон планируют передать Киеву атомную или хотя бы "грязную" бомбу. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1. Подобные замыслы грубо нарушают международное право, поэтому европейцы хотят преподнести все так, будто Украина разработала это оружие сама.
Британский военный - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Британия увеличила число военных на Украине
27 января, 22:53
 
