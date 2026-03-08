МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Великобритания боится, что Россия может уничтожить сверхсекретный военный объект на Украине после публикации видео с его координатами, пишет британский таблоид Daily Mail.
"Совершенно секретный британский объект на Украине может оказаться под угрозой бомбардировки российскими бомбами и обстрела с беспилотников после того, как министерство обороны Великобритании опубликовало в интернете видео, которое может позволить идентифицировать этот объект", — говорится в материале.
Как считает издание, Россия может использовать видеозапись для обнаружения объекта и его уничтожения.
"По имеющимся данным, видео набрало сотни тысяч просмотров на платформе социальных сетей X, прежде чем было удалено министерством обороны", — отмечается в материале.
Вчера минобороны Британии впервые признало наличие на Украине предприятий для обслуживания и капитального ремонта военной техники. Они находятся под управлением британских компаний. Ведомство утверждает, что размещение этих объектов на Украине позволяет быстрее ремонтировать и возвращать в строй ВСУ.
На этой неделе замглавы британского военного ведомства Люк Поллард посетил одно из таких производств. Местонахождение цеха не называется.
Британия не скрывает заинтересованность в продолжении конфликта России и Украины. В конце февраля она объявила об очередном пакете помощи киевскому режиму почти на 34 миллиона долларов. Страна также принимает активное участие в подготовке отправки войск в рамках "коалиции желающих".
На минувшей неделе СВР России сообщила, что Париж и Лондон планируют передать Киеву атомную или хотя бы "грязную" бомбу. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1. Подобные замыслы грубо нарушают международное право, поэтому европейцы хотят преподнести все так, будто Украина разработала это оружие сама.
Британия увеличила число военных на Украине
27 января, 22:53