"Окажется под угрозой": в Британии запаниковали после видео с Украины

"По имеющимся данным, видео набрало сотни тысяч просмотров на платформе социальных сетей X, прежде чем было удалено министерством обороны", — отмечается в материале.

На этой неделе замглавы британского военного ведомства Люк Поллард посетил одно из таких производств. Местонахождение цеха не называется.

Британия не скрывает заинтересованность в продолжении конфликта России и Украины. В конце февраля она объявила об очередном пакете помощи киевскому режиму почти на 34 миллиона долларов. Страна также принимает активное участие в подготовке отправки войск в рамках "коалиции желающих".