Саудовская Аравия уничтожила восемь БПЛА в своем воздушном пространстве
Саудовская Аравия уничтожила восемь беспилотников, вошедших в воздушное пространство королевства, сообщило саудовское министерство обороны. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T01:33:00+03:00
в мире
саудовская аравия
военная операция сша и израиля против ирана
саудовская аравия
Новости
в мире, саудовская аравия, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Саудовская Аравия, Военная операция США и Израиля против Ирана
