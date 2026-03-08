Рейтинг@Mail.ru
Саудовская Аравия уничтожила восемь БПЛА в своем воздушном пространстве - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:33 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/bpla-2079308230.html
Саудовская Аравия уничтожила восемь БПЛА в своем воздушном пространстве
Саудовская Аравия уничтожила восемь БПЛА в своем воздушном пространстве - РИА Новости, 08.03.2026
Саудовская Аравия уничтожила восемь БПЛА в своем воздушном пространстве
Саудовская Аравия уничтожила восемь беспилотников, вошедших в воздушное пространство королевства, сообщило саудовское министерство обороны. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T01:33:00+03:00
2026-03-08T01:33:00+03:00
в мире
саудовская аравия
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825216897_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_7a165c6a5ca3a6cbf90deafb3ba3b52a.jpg
https://ria.ru/20260308/ataka-2079306999.html
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825216897_353:0:3084:2048_1920x0_80_0_0_10256a29bdd3192aacb61e2ceb26cc3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, саудовская аравия, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Саудовская Аравия, Военная операция США и Израиля против Ирана
Саудовская Аравия уничтожила восемь БПЛА в своем воздушном пространстве

Саудовская Аравия уничтожила восемь БПЛА в воздушном пространстве королевства

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии в городе Джидда
Флаг Саудовской Аравии в городе Джидда - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Флаг Саудовской Аравии в городе Джидда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАИР, 8 мар – РИА Новости. Саудовская Аравия уничтожила восемь беспилотников, вошедших в воздушное пространство королевства, сообщило саудовское министерство обороны.
"Восемь беспилотников были перехвачены и уничтожены после того, как вошли в воздушное пространство", - говорится в сообщении.
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Армия Израиля заявила об атаке нескольких нефтехранилищ в Тегеране
01:09
 
В миреСаудовская АравияВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала