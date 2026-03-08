Рейтинг@Mail.ru
В трех районах Краснодарского края нашли обломки украинских беспилотников - РИА Новости, 08.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:37 08.03.2026
В трех районах Краснодарского края нашли обломки украинских беспилотников
В трех районах Краснодарского края нашли обломки украинских беспилотников - РИА Новости, 08.03.2026
В трех районах Краснодарского края нашли обломки украинских беспилотников
Обломки беспилотников обнаружены в трех районах Краснодарского края после массированной атаки ВСУ, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале регионального... РИА Новости, 08.03.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
анапа
абинский район
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
краснодарский край
анапа
абинский район
происшествия, краснодарский край, анапа, абинский район, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Краснодарский край, Анапа, Абинский район, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В трех районах Краснодарского края нашли обломки украинских беспилотников

В трех районах Краснодарского края нашли обломки беспилотников после атаки ВСУ

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела. Архивное фото
КРАСНОДАР, 8 мар - РИА Новости. Обломки беспилотников обнаружены в трех районах Краснодарского края после массированной атаки ВСУ, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.
"Обломки беспилотников обнаружили в трех муниципалитетах Краснодарского края. Во всех случаях пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
На Кубани обломки БПЛА повредили два многоквартирных дома
6 марта, 09:31
По информации ведомства, в Анапе фрагменты беспилотников упали по пяти адресам в селе Варваровка, хуторе Усатова Балка и станице Анапская. В результате выбиты стекла в двух частных домах. В поселке Ахтырском Абинского района обломки БПЛА повредили окна в пяти квартирах многоквартирного дома, а также упали на одной из улиц. В Крымске обломки беспилотника разбили окна в двух домах.
На всех местах падения фрагментов работают оперативные и специальные службы, добавляется в сообщении оперштаба.
По данным Минобороны РФ, в период с 14.00 до 18.00 мск средствами ПВО над территорией Краснодарского края перехвачены и уничтожены 27 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКраснодарский крайАнапаАбинский районВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
