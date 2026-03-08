В трех районах Краснодарского края нашли обломки украинских беспилотников

КРАСНОДАР, 8 мар - РИА Новости. Обломки беспилотников обнаружены в трех районах Краснодарского края после массированной атаки ВСУ, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.
"Обломки беспилотников обнаружили в трех муниципалитетах Краснодарского края. Во всех случаях пострадавших нет", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, в Анапе фрагменты беспилотников упали по пяти адресам в селе Варваровка, хуторе Усатова Балка и станице Анапская. В результате выбиты стекла в двух частных домах. В поселке Ахтырском Абинского района обломки БПЛА повредили окна в пяти квартирах многоквартирного дома, а также упали на одной из улиц. В Крымске обломки беспилотника разбили окна в двух домах.
На всех местах падения фрагментов работают оперативные и специальные службы, добавляется в сообщении оперштаба.
По данным Минобороны РФ, в период с 14.00 до 18.00 мск средствами ПВО над территорией Краснодарского края перехвачены и уничтожены 27 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
