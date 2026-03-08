В Запорожской области при атаке БПЛА погиб человек

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Одна мирная жительница погибла при налете дронов ВСУ на Васильевку, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Украинские боевики атаковали город в ночь на воскресенье. Сейчас спасатели тушат возникший пожар и разбирают завалы. Жильцов эвакуировали в безопасное место.