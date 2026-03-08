https://ria.ru/20260308/bpl-2079366285.html
В Запорожской области при атаке БПЛА погиб человек
В Запорожской области при атаке БПЛА погиб человек - РИА Новости, 08.03.2026
В Запорожской области при атаке БПЛА погиб человек
Одна мирная жительница погибла при налете дронов ВСУ на Васильевку, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T13:15:00+03:00
2026-03-08T13:15:00+03:00
2026-03-08T13:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
запорожская область
В Запорожской области при атаке БПЛА погиб человек
При атаке украинского БПЛА на Васильевку один человек погиб и восемь пострадали