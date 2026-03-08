Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области при атаке БПЛА погиб человек
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:15 08.03.2026 (обновлено: 13:47 08.03.2026)
В Запорожской области при атаке БПЛА погиб человек
В Запорожской области при атаке БПЛА погиб человек
В Запорожской области при атаке БПЛА погиб человек
Одна мирная жительница погибла при налете дронов ВСУ на Васильевку, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
запорожская область
В Запорожской области при атаке БПЛА погиб человек

При атаке украинского БПЛА на Васильевку один человек погиб и восемь пострадали

Последствия атаки ВСУ в Васильевке Запорожской области
Последствия атаки ВСУ в Васильевке Запорожской области
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Последствия атаки ВСУ в Васильевке Запорожской области
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Одна мирная жительница погибла при налете дронов ВСУ на Васильевку, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Пострадали восемь человек. Есть один погибший — женщина 1960 года рождения скончалась на месте от полученных травм", — написал он в Telegram-канале.
Последствия атаки ВСУ в Васильевке Запорожской области
Последствия атаки ВСУ в Васильевке Запорожской области
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Последствия атаки ВСУ в Васильевке Запорожской области
Многоквартирные дома на улице 40 лет Победы получили значительные разрушения. На месте работает комиссия по оценке ущерба и оперативные службы, добавил Балицкий.
Украинские боевики атаковали город в ночь на воскресенье. Сейчас спасатели тушат возникший пожар и разбирают завалы. Жильцов эвакуировали в безопасное место.
