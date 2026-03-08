Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили об убийстве боевика ИГ*, напавшего на афганский банк - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:57 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/boevik-2079347157.html
СМИ сообщили об убийстве боевика ИГ*, напавшего на афганский банк
СМИ сообщили об убийстве боевика ИГ*, напавшего на афганский банк - РИА Новости, 08.03.2026
СМИ сообщили об убийстве боевика ИГ*, напавшего на афганский банк
Видный боевик террористической организации "Исламское государство*" (ИГ*, запрещена в РФ) Залмай Бадахши, известный под псевдонимом "Салман", организовавший 11... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T10:57:00+03:00
2026-03-08T10:57:00+03:00
в мире
россия
кундуз (провинция)
пешавар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104751/97/1047519706_0:83:2000:1208_1920x0_80_0_0_5599502f0061503617a560a82179eb34.jpg
https://ria.ru/20260303/afganistan-2078081777.html
россия
кундуз (провинция)
пешавар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104751/97/1047519706_140:0:1860:1290_1920x0_80_0_0_dc70e2457e133e7b97c558b361cd6fcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, кундуз (провинция), пешавар
В мире, Россия, Кундуз (провинция), Пешавар
СМИ сообщили об убийстве боевика ИГ*, напавшего на афганский банк

AN: боевик ИГ, организовавший нападение на афганский банк, убит неизвестными

© AP Photo / Mohammad SajjadПешавар
Пешавар - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© AP Photo / Mohammad Sajjad
Пешавар. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Видный боевик террористической организации "Исламское государство*" (ИГ*, запрещена в РФ) Залмай Бадахши, известный под псевдонимом "Салман", организовавший 11 февраля 2025 года вооруженное нападение на финансовое учреждение Kabul Bank в афганском городе Кундуз, убит неизвестными вооруженными людьми в пакистанском Пешаваре, сообщает афганский новостной портал Ariana news.
По данным портала, находившийся в розыске Бадахши бежал из Афганистана в октябре 2025 года и присоединился к активным ячейкам ИГ* в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. По данным правоохранителей, он непосредственно отвечал за вооруженное нападение на афганский банк, в результате которого погибли пять человек и еще семь получили ранения.
Кто именно стоит за убийством террориста-грабителя портал не раскрывает, однако сообщает, что 28 февраля и 1 марта афганские спецподразделения провели две боевых операции против ИГ* на пакистанской территории, в результате которых было убито 19 террористов, в том числе два их полевых командира.
*Запрещенная в России террористическая организация
Вооруженные члены организации Талибан в Афганистане возле границы с Пакистаном - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
На границе Афганистана и Пакистана произошли ожесточенные боестолкновения
3 марта, 07:21
 
В миреРоссияКундуз (провинция)Пешавар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала