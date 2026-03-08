СМИ сообщили об убийстве боевика ИГ*, напавшего на афганский банк

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Видный боевик террористической организации "Исламское государство*" (ИГ*, запрещена в РФ) Залмай Бадахши, известный под псевдонимом "Салман", организовавший 11 февраля 2025 года вооруженное нападение на финансовое учреждение Kabul Bank в афганском городе Кундуз, убит неизвестными вооруженными людьми в пакистанском Пешаваре, сообщает афганский новостной портал Ariana news.
По данным портала, находившийся в розыске Бадахши бежал из Афганистана в октябре 2025 года и присоединился к активным ячейкам ИГ* в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. По данным правоохранителей, он непосредственно отвечал за вооруженное нападение на афганский банк, в результате которого погибли пять человек и еще семь получили ранения.
Кто именно стоит за убийством террориста-грабителя портал не раскрывает, однако сообщает, что 28 февраля и 1 марта афганские спецподразделения провели две боевых операции против ИГ* на пакистанской территории, в результате которых было убито 19 террористов, в том числе два их полевых командира.
*Запрещенная в России террористическая организация