Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила еще три беспилотника, атаковавших Москву - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:30 08.03.2026 (обновлено: 21:39 08.03.2026)
https://ria.ru/20260308/bespilotniki-2079437853.html
ПВО уничтожила еще три беспилотника, атаковавших Москву
ПВО уничтожила еще три беспилотника, атаковавших Москву - РИА Новости, 08.03.2026
ПВО уничтожила еще три беспилотника, атаковавших Москву
Силы ПВО Минобороны РФ сбили еще три БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T21:30:00+03:00
2026-03-08T21:39:00+03:00
москва
сергей собянин
беспилотники
пво
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078575245_0:15:3095:1756_1920x0_80_0_0_8bf7b39c9cbc6fa48ca599921b2f85ad.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078575245_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2ebf6c75259f18bb9e3d0563692bb255.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, сергей собянин, беспилотники, пво, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Москва, Сергей Собянин, Беспилотники, ПВО, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ПВО уничтожила еще три беспилотника, атаковавших Москву

Собянин сообщил, что ПВО Минобороны сбила три беспилотника, атаковавших Москву

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М1"
Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М1". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Силы ПВО Минобороны РФ сбили еще три БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Ранее мэр сообщал о трех сбитых БПЛА, летевших на Москву.
«

"ПВО Минобороны уничтожено три БПЛА, атаковавших Москву", - написал Собянин в канале на платформе Max.

Мэр отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
МоскваСергей СобянинБеспилотникиПВОМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала