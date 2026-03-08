https://ria.ru/20260308/bespilotniki-2079437853.html
ПВО уничтожила еще три беспилотника, атаковавших Москву
ПВО уничтожила еще три беспилотника, атаковавших Москву - РИА Новости, 08.03.2026
ПВО уничтожила еще три беспилотника, атаковавших Москву
Силы ПВО Минобороны РФ сбили еще три БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 08.03.2026
ПВО уничтожила еще три беспилотника, атаковавших Москву
Собянин сообщил, что ПВО Минобороны сбила три беспилотника, атаковавших Москву