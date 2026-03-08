https://ria.ru/20260308/bespilotniki-2079435733.html
ПВО сбила 30 украинских беспилотников над российскими регионами
ПВО сбила 30 украинских беспилотников над российскими регионами - РИА Новости, 08.03.2026
ПВО сбила 30 украинских беспилотников над российскими регионами
Силы ПВО сбили 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.03.2026
