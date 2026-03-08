https://ria.ru/20260308/bespilotniki-2079323402.html
ПВО за ночь сбила 72 украинских беспилотника
ПВО за ночь сбила 72 украинских беспилотника - РИА Новости, 08.03.2026
ПВО за ночь сбила 72 украинских беспилотника
Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 72 дрона ВСУ над семью российскими регионами и Азовским морем, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T07:21:00+03:00
2026-03-08T07:21:00+03:00
2026-03-08T08:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
астраханская область
республика крым
ростовская область
азовское море
вооруженные силы украины
волгоградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391437_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_16940d46d0508b664f895b859aee2e78.jpg
https://ria.ru/20260308/britaniya-2079315301.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
астраханская область
республика крым
ростовская область
азовское море
волгоградская область
краснодарский край
курская область
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391437_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_4aa8bb81e1c4f198b54f9120389a687a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, астраханская область, республика крым, ростовская область, азовское море, вооруженные силы украины, волгоградская область, краснодарский край, курская область, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Астраханская область, Республика Крым, Ростовская область, Азовское море, Вооруженные силы Украины, Волгоградская область, Краснодарский край, Курская область, Белгородская область
ПВО за ночь сбила 72 украинских беспилотника
Силы ПВО ночью сбили 72 БПЛА ВСУ над регионами РФ