ПВО за ночь сбила 72 украинских беспилотника
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:21 08.03.2026 (обновлено: 08:31 08.03.2026)
ПВО за ночь сбила 72 украинских беспилотника
Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 72 дрона ВСУ над семью российскими регионами и Азовским морем, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.03.2026
Специальная военная операция на Украине
2026
Силы ПВО ночью сбили 72 БПЛА ВСУ над регионами РФ

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 72 дрона ВСУ над семью российскими регионами и Азовским морем, сообщили в Минобороны.
"Средствами ПВО уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.
Российские бойцы сбили по 20 БПЛА в Астраханской области и Крыму, 14 — в Ростовской, восемь — в Белгородской. Еще четыре дрона перехватили в Краснодарском крае, три — в Курской области, два — в Волгоградской и один — над акваторией Азовского моря.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
