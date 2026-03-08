https://ria.ru/20260308/bespilotnik-2079433822.html
Сбит еще один летевший на Москву беспилотник
Силы ПВО Минобороны РФ сбили еще один БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 08.03.2026
