ПВО сбила еще один беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 08.03.2026
17:43 08.03.2026 (обновлено: 17:44 08.03.2026)
ПВО сбила еще один беспилотник, летевший на Москву
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Система ПВО Минобороны сбила еще один БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Ранее мэр сообщал об одном сбитом БПЛА, летевшем на Москву.
"Уничтожен ещё один беспилотник, летевший на Москву", - написал Собянин в канале на платформе Max.
Мэр отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
