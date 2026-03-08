Рейтинг@Mail.ru
ПВО Саудовской Аравии уничтожила БПЛА, летевший к крупному месторождению
05:32 08.03.2026
ПВО Саудовской Аравии уничтожила БПЛА, летевший к крупному месторождению
ПВО Саудовской Аравии уничтожила БПЛА, летевший к крупному месторождению
в мире
саудовская аравия
оаэ
военная операция сша и израиля против ирана
саудовская аравия
оаэ
в мире, саудовская аравия, оаэ, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Саудовская Аравия, ОАЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
ПВО Саудовской Аравии уничтожила БПЛА, летевший к крупному месторождению

© AP Photo / BRUCE STANLEYНефтегазовое месторождение Шайба в Саудовской Аравии
© AP Photo / BRUCE STANLEY
Нефтегазовое месторождение Шайба в Саудовской Аравии. Архивное фото
ДОХА, 8 мар - РИА Новости. Системы ПВО Саудовской Аравии уничтожили беспилотник, летевший в направлении крупного нефтяного месторождения Шайба, заявило министерство обороны королевства.
"В районе Руб-эль-Хали был перехвачен и уничтожен беспилотник, направляющийся к месторождению Шайба", - говорится в заявлении саудовского оборонного ведомства.
Месторождение Шайба находится в пустыне Руб-эль-Хали, недалеко от границы с ОАЭ. Оно считается одним из крупнейших в королевстве: его суточная добыча достигает примерно одного миллиона баррелей нефти.
БПЛА попытался атаковать дипломатический квартал в Эр-Рияде
