ПВО Саудовской Аравии уничтожила БПЛА, летевший к крупному месторождению
ПВО Саудовской Аравии уничтожила БПЛА, летевший к крупному месторождению - РИА Новости, 08.03.2026
ПВО Саудовской Аравии уничтожила БПЛА, летевший к крупному месторождению
Системы ПВО Саудовской Аравии уничтожили беспилотник, летевший в направлении крупного нефтяного месторождения Шайба, заявило министерство обороны королевства. РИА Новости, 08.03.2026
ПВО Саудовской Аравии уничтожила БПЛА, летевший к крупному месторождению
Системы ПВО Саудовской Аравии уничтожили БПЛА, летевший к месторождению Шайба