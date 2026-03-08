https://ria.ru/20260308/bespilotnik-2079314668.html
Беспилотник попал в топливный резервуар в аэропорту Кувейта
Беспилотник попал в топливный резервуар в аэропорту Кувейта - РИА Новости, 08.03.2026
Беспилотник попал в топливный резервуар в аэропорту Кувейта
Беспилотник попал в топливный резервуар в аэропорту Кувейта, жертв нет, сообщила кувейтская служба гражданской авиации. РИА Новости, 08.03.2026
РИА Новости
Беспилотник попал в топливный резервуар в аэропорту Кувейта
БПЛА попал в топливный резервуар в аэропорту Кувейта, жертв нет
ДОХА, 8 мар - РИА Новости. Беспилотник попал в топливный резервуар в аэропорту Кувейта, жертв нет, сообщила кувейтская служба гражданской авиации.
Ранее Генштаб армии Кувейта
заявил, что топливные резервуары в аэропорту подверглись атаке беспилотников.
"Беспилотник попал в топливный резервуар аэропорта Кувейта, профильные службы и пожарные расчеты ликвидируют возгорание на месте", - говорится в заявлении, которое приводит кувейтское госагентство KUNA.
Отмечается, что нанесен исключительно материальный ущерб, жертв нет.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
