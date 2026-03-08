Рейтинг@Mail.ru
Беспилотник попал в топливный резервуар в аэропорту Кувейта
03:53 08.03.2026
Беспилотник попал в топливный резервуар в аэропорту Кувейта
в мире
кувейт
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
кувейт
сша
иран
Новости
Беспилотник попал в топливный резервуар в аэропорту Кувейта

БПЛА попал в топливный резервуар в аэропорту Кувейта, жертв нет

ДОХА, 8 мар - РИА Новости. Беспилотник попал в топливный резервуар в аэропорту Кувейта, жертв нет, сообщила кувейтская служба гражданской авиации.
Ранее Генштаб армии Кувейта заявил, что топливные резервуары в аэропорту подверглись атаке беспилотников.
"Беспилотник попал в топливный резервуар аэропорта Кувейта, профильные службы и пожарные расчеты ликвидируют возгорание на месте", - говорится в заявлении, которое приводит кувейтское госагентство KUNA.
Отмечается, что нанесен исключительно материальный ущерб, жертв нет.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
