При атаке БПЛА на дом в Запорожской области пострадали десять человек

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. БПЛА попал по жилому дому в Васильевке Запорожской области, не менее десяти человек пострадали, есть погибшие, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале.
"Противник нанес удары БПЛА самолетного типа по многоквартирному дому в городе Васильевке. По предварительным данным, пострадали не менее десяти человек. Есть погибшие. Данные уточняются", — написал Балицкий.
Губернатор добавил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь, на месте работают подразделения, специалисты тушат пожар и разбирают завалы. Жильцов дома эвакуировали.
Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе город Запорожье, удерживают ВСУ. С марта 2023-го административным центром региона временно стал город Мелитополь.
