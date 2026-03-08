Рейтинг@Mail.ru
При атаке БПЛА на дом в Запорожской области пострадали десять человек
Специальная военная операция на Украине
 
01:31 08.03.2026 (обновлено: 02:28 08.03.2026)
При атаке БПЛА на дом в Запорожской области пострадали десять человек
БПЛА попал по жилому дому в Васильевке Запорожской области, не менее десяти человек пострадали, есть погибшие, сообщил губернатор Евгений Балицкий в... РИА Новости, 08.03.2026
запорожская область, происшествия, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Происшествия, Евгений Балицкий
При атаке БПЛА на дом в Запорожской области пострадали десять человек

БПЛА ВСУ атаковал жилой дом в Запорожской области, десять человек пострадали

© Балицкий Евгений/TelegramПоследствия атаки БПЛА по многоквартирному дому в городе Васильевке Запорожской области
Последствия атаки БПЛА по многоквартирному дому в городе Васильевке Запорожской области - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© Балицкий Евгений/Telegram
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. БПЛА попал по жилому дому в Васильевке Запорожской области, не менее десяти человек пострадали, есть погибшие, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале.
«
"Противник нанес удары БПЛА самолетного типа по многоквартирному дому в городе Васильевке. По предварительным данным, пострадали не менее десяти человек. Есть погибшие. Данные уточняются", — написал Балицкий.
Губернатор добавил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь, на месте работают подразделения, специалисты тушат пожар и разбирают завалы. Жильцов дома эвакуировали.
Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе город Запорожье, удерживают ВСУ. С марта 2023-го административным центром региона временно стал город Мелитополь.
