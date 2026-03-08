https://ria.ru/20260308/bespilotnik-2079303042.html
ПВО Саудовской Аравии уничтожила БПЛА к востоку от Эр-Рияда
ПВО Саудовской Аравии уничтожила БПЛА к востоку от Эр-Рияда
Системы ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили беспилотник к востоку от саудовской столицы Эр-Рияда, сообщило минобороны королевства. РИА Новости, 08.03.2026
ПВО Саудовской Аравии уничтожила БПЛА к востоку от Эр-Рияда
Системы ПВО Саудовской Аравии уничтожили БПЛА к востоку от Эр-Рияда