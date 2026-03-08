Рейтинг@Mail.ru
ПВО Саудовской Аравии уничтожила БПЛА к востоку от Эр-Рияда
00:17 08.03.2026
ПВО Саудовской Аравии уничтожила БПЛА к востоку от Эр-Рияда
ПВО Саудовской Аравии уничтожила БПЛА к востоку от Эр-Рияда
Системы ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили беспилотник к востоку от саудовской столицы Эр-Рияда, сообщило минобороны королевства. РИА Новости, 08.03.2026
в мире
саудовская аравия
эр-рияд (город)
военная операция сша и израиля против ирана
саудовская аравия
эр-рияд (город)
в мире, саудовская аравия, эр-рияд (город), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Саудовская Аравия, Эр-Рияд (город), Военная операция США и Израиля против Ирана
ПВО Саудовской Аравии уничтожила БПЛА к востоку от Эр-Рияда

Системы ПВО Саудовской Аравии уничтожили БПЛА к востоку от Эр-Рияда

© AP Photo / Nariman El-MoftyЭр-Рияд
Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Эр-Рияд. Архивное фото
ДОХА, 8 мар - РИА Новости. Системы ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили беспилотник к востоку от саудовской столицы Эр-Рияда, сообщило минобороны королевства.
"Перехвачен и уничтожен беспилотник к востоку от города Эр-Рияд", - говорится в сообщении саудовского оборонного ведомства.
СМИ: при атаке на лагерь иранской курдской оппозиции в Ираке погиб человек
