В Берлине в Международный женский день прошла массовая демонстрация

На другой акции, которая пройдет от аллеи Шенхзаузер до площади Роза-Люксенбург-плац, будут присутствовать 3 тысячи человек. На демонстрации от станции метро "Коттбуссер Тор" до улицы Ройтерштрассе в районе Нойкельн, согласно rbb24, ожидается 1,2 тысячи человек. Также, по данным полиции, несколько сотен человек собрались на площади Марианненплац в Кройцберге для участия в велопробеге.