В Берлине в Международный женский день прошла массовая демонстрация
Более 20 тысяч человек в Берлине вышли на демонстрацию, приуроченную к Международному женскому дню, сообщает новостной портал rbb24 со ссылкой на полицию. РИА Новости, 08.03.2026
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости.
Более 20 тысяч человек в Берлине вышли на демонстрацию, приуроченную к Международному женскому дню, сообщает новостной портал rbb24
со ссылкой на полицию.
«
"В воскресенье, в Международный женский день в Берлине
проходит массовая демонстрация. Как сообщил представитель полиции порталу rbb в полдень, на площади Ораниенплац в Кройцберге (район Берлина – ред.) уже собралось более 20 тысяч человек, и ожидается прибытие новых участников", - говорится в материале.
По информации новостного портала, демонстрации в Берлине
проводятся при поддержке Объединения немецких профсоюзов (DGB) и профсоюза Ver.di.
На другой акции, которая пройдет от аллеи Шенхзаузер до площади Роза-Люксенбург-плац, будут присутствовать 3 тысячи человек. На демонстрации от станции метро "Коттбуссер Тор" до улицы Ройтерштрассе в районе Нойкельн, согласно rbb24, ожидается 1,2 тысячи человек. Также, по данным полиции, несколько сотен человек собрались на площади Марианненплац в Кройцберге для участия в велопробеге.
Портал добавляет, что акции проходят в мирной обстановке. Демонстранты держат в руках плакаты с феминистскими лозунгами и призывами к справедливым условиям труда.
Вечером в Кройцберге пройдет фестиваль с концертом, кинопоказом, поэтическими чтениями, выставкой и вечеринкой. По информации портала, в выходные некоторые государственные музеи Берлина организуют специальные экскурсии.
Как сообщает rbb24, в течение месяца в Бранденбурге
пройдет 248 мероприятий, организованных женскими общественными организациями. Посетители смогут принять участие в дискуссионных панелях, мастер-классах, концертах и чтениях.