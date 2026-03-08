Рейтинг@Mail.ru
В Берлине в Международный женский день прошла массовая демонстрация - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:37 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/berlin-2079432495.html
В Берлине в Международный женский день прошла массовая демонстрация
В Берлине в Международный женский день прошла массовая демонстрация - РИА Новости, 08.03.2026
В Берлине в Международный женский день прошла массовая демонстрация
Более 20 тысяч человек в Берлине вышли на демонстрацию, приуроченную к Международному женскому дню, сообщает новостной портал rbb24 со ссылкой на полицию. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T20:37:00+03:00
2026-03-08T20:37:00+03:00
в мире
берлин (город)
бранденбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079431906_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5708509c9fc3d58866b090ba165abd46.jpg
https://ria.ru/20260308/protesty-2079322539.html
берлин (город)
бранденбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079431906_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f2fc371ca790566e2879365cb02394ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, берлин (город), бранденбург
В мире, Берлин (город), Бранденбург
В Берлине в Международный женский день прошла массовая демонстрация

rbb24: более 20 тысяч человек вышли 8 марта на демонстрацию в Берлине

© REUTERS / Christian MangДемонстрация, приуроченная к Международному женскому дню в Берлине
Демонстрация, приуроченная к Международному женскому дню в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© REUTERS / Christian Mang
Демонстрация, приуроченная к Международному женскому дню в Берлине
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Более 20 тысяч человек в Берлине вышли на демонстрацию, приуроченную к Международному женскому дню, сообщает новостной портал rbb24 со ссылкой на полицию.
«
"В воскресенье, в Международный женский день в Берлине проходит массовая демонстрация. Как сообщил представитель полиции порталу rbb в полдень, на площади Ораниенплац в Кройцберге (район Берлина – ред.) уже собралось более 20 тысяч человек, и ожидается прибытие новых участников", - говорится в материале.
По информации новостного портала, демонстрации в Берлине проводятся при поддержке Объединения немецких профсоюзов (DGB) и профсоюза Ver.di.
На другой акции, которая пройдет от аллеи Шенхзаузер до площади Роза-Люксенбург-плац, будут присутствовать 3 тысячи человек. На демонстрации от станции метро "Коттбуссер Тор" до улицы Ройтерштрассе в районе Нойкельн, согласно rbb24, ожидается 1,2 тысячи человек. Также, по данным полиции, несколько сотен человек собрались на площади Марианненплац в Кройцберге для участия в велопробеге.
Портал добавляет, что акции проходят в мирной обстановке. Демонстранты держат в руках плакаты с феминистскими лозунгами и призывами к справедливым условиям труда.
Вечером в Кройцберге пройдет фестиваль с концертом, кинопоказом, поэтическими чтениями, выставкой и вечеринкой. По информации портала, в выходные некоторые государственные музеи Берлина организуют специальные экскурсии.
Как сообщает rbb24, в течение месяца в Бранденбурге пройдет 248 мероприятий, организованных женскими общественными организациями. Посетители смогут принять участие в дискуссионных панелях, мастер-классах, концертах и чтениях.
Акция протеста против операции США в Иране в Нью-Йорке. 8 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Протесты в Нью-Йорке на фоне ситуации в Иране переросли в насилие
Вчера, 06:54
 
В миреБерлин (город)Бранденбург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала