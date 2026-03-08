Рейтинг@Mail.ru
Цены на топливо в пригороде Вашингтона превысили четыре доллара за галлон
22:23 08.03.2026
Цены на топливо в пригороде Вашингтона превысили четыре доллара за галлон
в мире
ближний восток
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, ближний восток, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ближний Восток, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Цены на топливо в пригороде Вашингтона превысили четыре доллара за галлон

Заправка бензином автомобиля
Заправка бензином автомобиля . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Цены на бензин в пригороде американской столицы превышают 4 доллара за галлон (3,7 литра) на фоне операции Соединенных Штатов против Ирана, убедился корреспондент РИА Новости.
Как выяснило агентство, цена на обычный бензин в Бетесде, штат Мэриленд, составляет около 4,19 долларов за галлон, а за отдельные категории топлива автомобилистам придется заплатить свыше 5 долларов за галлон.
При этом, по данным американской автомобильной ассоциации, средняя цена по стране составляет 3,45 долларов за галлон.
Рост цен на бензин наблюдается на фоне эскалации на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
