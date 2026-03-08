https://ria.ru/20260308/benzin-2079441334.html
Цены на топливо в пригороде Вашингтона превысили четыре доллара за галлон
Цены на бензин в пригороде американской столицы превышают 4 доллара за галлон (3,7 литра) на фоне операции Соединенных Штатов против Ирана, убедился... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T22:23:00+03:00
в мире
ближний восток
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
ближний восток
сша
иран
РИА Новости: цены на бензин в пригороде Вашингтона выросли до $4,19 за галлон