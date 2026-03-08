Рейтинг@Mail.ru
"Белавиа" открывает продажу билетов на рейсы из Дубая в Минск
08.03.2026
"Белавиа" открывает продажу билетов на рейсы из Дубая в Минск
"Белавиа" открывает продажу билетов на рейсы из Дубая в Минск
Белорусская авиакомпания "Белавиа" на фоне проблем с авиасообщением на Ближнем Востоке открывает продажу билетов на рейсы Дубай - Минск
в мире
дубай
ближний восток
минск
белавиа
военная операция сша и израиля против ирана
дубай
ближний восток
минск
В мире, Дубай, Ближний Восток, Минск, Белавиа, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Белавиа" открывает продажу билетов на рейсы из Дубая в Минск

"Белавиа" открывает продажу билетов на рейсы 9-11 марта из Дубая в Минск

© Фото : ArcturusСамолет компании "Белавиа"
Самолет компании Белавиа - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© Фото : Arcturus
Самолет компании "Белавиа". Архивное фото
МИНСК, 8 мар - РИА Новости. Белорусская авиакомпания "Белавиа" на фоне проблем с авиасообщением на Ближнем Востоке открывает продажу билетов на рейсы Дубай - Минск, сообщила пресс-служба перевозчика.
"Белавиа" открывает продажу билетов на рейсы Дубай - Минск. Приобрести билеты можно на рейсы, вылетающие в период 9-11 марта", - говорится в сообщении.
В авиакомпании напомнили, что "Белавиа" продолжает выполнять вывозные рейсы для пассажиров, которые уже приобрели авиабилеты.
"Пассажиры с билетами на рейсы Belavia Дубай - Минск на более поздние даты могут перенести даты вылета на 9-11 марта бесплатно", - сообщил авиаперевозчик.
Ранее в "Белавиа" сообщили, что вывозные рейсы из Дубая запланированы в течение этой и следующей недели, также авиакомпания ожидает изменений по ограничениям в воздушном пространстве Катара для организации вывозного рейса из Дохи.
Проблемы с авиасообщением на Ближнем Востоке начались после обострения ситуации вокргу Ирана. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
