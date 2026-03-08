https://ria.ru/20260308/belavia-2079359267.html
"Белавиа" открывает продажу билетов на рейсы из Дубая в Минск
"Белавиа" открывает продажу билетов на рейсы из Дубая в Минск - РИА Новости, 08.03.2026
"Белавиа" открывает продажу билетов на рейсы из Дубая в Минск
Белорусская авиакомпания "Белавиа" на фоне проблем с авиасообщением на Ближнем Востоке открывает продажу билетов на рейсы Дубай - Минск, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 08.03.2026
в мире
дубай
ближний восток
минск
белавиа
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, дубай, ближний восток, минск, белавиа, военная операция сша и израиля против ирана
"Белавиа" открывает продажу билетов на рейсы из Дубая в Минск
