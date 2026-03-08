https://ria.ru/20260308/bakhreyn-2079305681.html
ПВО Бахрейна с 28 февраля уничтожила 92 иранские ракеты и 151 БПЛА
ПВО Бахрейна с 28 февраля уничтожила 92 иранские ракеты и 151 БПЛА - РИА Новости, 08.03.2026
ПВО Бахрейна с 28 февраля уничтожила 92 иранские ракеты и 151 БПЛА
Системы ПВО Бахрейна с 28 февраля уничтожили 92 иранские ракеты и 151 беспилотник, сообщило Главное командование сил обороны Бахрейна. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T00:57:00+03:00
в мире
бахрейн
иран
сша
военная операция сша и израиля против ирана
бахрейн
иран
сша
ПВО Бахрейна с 28 февраля уничтожила 92 иранские ракеты и 151 БПЛА
Системы ПВО Бахрейна с 28 февраля уничтожили 92 иранские ракеты и 151 БПЛА