В Бахрейне при падении обломков ракеты на университет есть пострадавшие - РИА Новости, 08.03.2026
09:48 08.03.2026
В Бахрейне при падении обломков ракеты на университет есть пострадавшие
В Бахрейне при падении обломков ракеты на университет есть пострадавшие - РИА Новости, 08.03.2026
В Бахрейне при падении обломков ракеты на университет есть пострадавшие
По меньшей мере три человека пострадали в результате падения обломков ракеты на одно из зданий университета в районе "Аль-Мухаррак" рядом с Манамой, сообщило... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T09:48:00+03:00
2026-03-08T09:48:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
бахрейн
масуд пезешкиан
военная операция сша и израиля против ирана
иран
тегеран (город)
бахрейн
2026
в мире, иран, тегеран (город), бахрейн, масуд пезешкиан, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Тегеран (город), Бахрейн, Масуд Пезешкиан, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Бахрейне при падении обломков ракеты на университет есть пострадавшие

В Бахрейне три человека пострадали при падении обломков ракеты на университет

Манама, Бахрейн - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Манама, Бахрейн. Архивное фото
ДОХА, 8 мар - РИА Новости. По меньшей мере три человека пострадали в результате падения обломков ракеты на одно из зданий университета в районе "Аль-Мухаррак" рядом с Манамой, сообщило МВД Бахрейна.
"Три человека пострадали, причинен материальный ущерб зданию университета в "Аль-Мухаррак" в результате попадания осколков ракет", - говорится в сообщении.
Иран заявил о гибели большого числа военных США при ударе в Бахрейне
6 марта, 19:28
Кроме того, сообщается, что пострадала станция опреснения воды.
В МВД Бахрейна обвинили в этих ударах Иран, который отрицает атаки на гражданские объекты в арабских странах.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Тегеран будет вынужден отвечать на атаки с территории любого государства, заявил ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан
Захарова напомнила, что США и Израиль годами обвиняли Иран в создании ОМУ
Вчера, 06:19
 
В миреИранТегеран (город)БахрейнМасуд ПезешкианВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
