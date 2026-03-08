В Бахрейне при падении обломков ракеты на университет есть пострадавшие

ДОХА, 8 мар - РИА Новости. По меньшей мере три человека пострадали в результате падения обломков ракеты на одно из зданий университета в районе "Аль-Мухаррак" рядом с Манамой, сообщило МВД Бахрейна.
"Три человека пострадали, причинен материальный ущерб зданию университета в "Аль-Мухаррак" в результате попадания осколков ракет", - говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается, что пострадала станция опреснения воды.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Тегеран будет вынужден отвечать на атаки с территории любого государства, заявил ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан