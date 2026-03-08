В автосервисе научили, как выбрать авто с пробегом из Китая

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Китайские авто захватывают не только первичный, но и вторичный рынок. О тонкостях выбора “китайца” с пробегом рассказал агентству "Прайм" Никита Родионов, технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service.
По его словам, авто двух-трехлетней давности можно найти за 1,5 – 2,2 миллиона рублей в зависимости от версии и комплектации. Цену зависит не только от базовых параметров, но и от истории эксплуатации и обслуживания. Также важно, были ли официальные поставки данной модели в Россию.
“При выборе марки и модели китайского автомобиля с пробегом важно смотреть не только на цену и дизайн, но и на доступность запчастей и возможность дальнейшего обслуживания. Чем популярнее марка на российском рынке, тем больше запчастей для нее есть на рынке и тем больше знаний о ремонте у автомехаников”, — советует Родионов.
По его мнению, лучше немного больше заплатить за массовый Haval, Chery или Geely, нежели приобрести редкий недорогой кроссовер, который в свое время везли штучными партиями. В последнем случае высок риск отсутствия запчастей у поставщиков и плохой адаптации к российским условиям. А инструкции по ремонту на русском языке может не быть вовсе.