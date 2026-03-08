https://ria.ru/20260308/ataki-2079317478.html
Атаки ВСУ на атомные объекты России являются способом шантажа, заявил МИД
Атаки ВСУ на атомные объекты России являются способом шантажа, заявил МИД
Атаки ВСУ по атомным объектам РФ являются для Киева способом ядерного шантажа, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 08.03.2026
Атаки ВСУ на атомные объекты России являются способом шантажа, заявил МИД
Захарова: атаки ВСУ по атомным объектам РФ являются способом ядерного шантажа