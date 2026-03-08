Рейтинг@Mail.ru
Атаки ВСУ на атомные объекты России являются способом шантажа, заявил МИД
05:18 08.03.2026
Атаки ВСУ на атомные объекты России являются способом шантажа, заявил МИД
Атаки ВСУ на атомные объекты России являются способом шантажа, заявил МИД - РИА Новости, 08.03.2026
Атаки ВСУ на атомные объекты России являются способом шантажа, заявил МИД
Атаки ВСУ по атомным объектам РФ являются для Киева способом ядерного шантажа, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 08.03.2026
в мире, киев, россия, мария захарова, вооруженные силы украины, нато
В мире, Киев, Россия, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, НАТО
Атаки ВСУ на атомные объекты России являются способом шантажа, заявил МИД

Захарова: атаки ВСУ по атомным объектам РФ являются способом ядерного шантажа

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Атаки ВСУ по атомным объектам РФ являются для Киева способом ядерного шантажа, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Не оставалось никаких сомнений, что нанесение ударов по атомной электростанции, в частности, Запорожской, рассматривалось киевским режимом как способ ядерного шантажа. Мы не видели со стороны кураторов киевского режима - Европейского Союза, НАТО в целом - тех, кто давал ему деньги, кто его создавал политически, ни слова осуждения, ни блокирования, то есть увязывания поставок вооружений, денег и политической поддержки с прекращением киевским режимом нанесения ударов по соответствующим объектам", - сказала Захарова.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
В МИД назвали последствия передачи Украине ядерного оружия
В миреКиевРоссияМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
